五月天瑪莎變主唱 「靠五人」限定組合點燃氣氛

告五人和瑪莎(左一)組成限定團「靠五人」。(圖／北流提供)

JAM JAM ASIA亞洲音樂節（JJA）日前起一連兩天在台北流行音樂中心登場，告五人和五月天 瑪莎的限定組合「靠五人」擔任壓軸，雙方融合五月天「星空」和告五人代表作「披星戴月的想你」，掀起整場高潮。

告五人曾在五月天演唱會串場影片中飾演工作人員和瑪莎合體，「靠五人」團名也因此誕生。告五人主唱犬青笑說：「當時的我還是『工作人員』，這次終於有機會上場跟瑪莎哥共演圓夢！」兩組人馬一登台便高喊：「靠五人，上班啦！」瞬間點燃現場氣氛。

雙方還獻唱五月天經典歌「擁抱」，瑪莎從貝斯手化身主唱，與雲安、犬青合唱。為了籌備合作，告五人光是歌單與重新編曲討論超過三周。

雲安與哲謙說，「擁抱」是兩人當年各自學吉他、學鼓時練習的第一首歌；談到與瑪莎的練團過程，雲安直呼：「我覺得瑪莎哥超厲害！我幫他伴奏時全程閉著眼睛彈，一邊聽著他唱，覺得回憶一直湧現上來，非常窩心。」

而首次登上JJA舞台的楊乃文，以個唱級規格準備演出，從開場「We, Across」、「A Dream of Bonnie and Clyde」及「Monster」層層堆疊張力，最後獻上經典歌曲「靜止」為演出收尾。向來話不多的她，聽到台下歌迷示愛告白，耍酷回應：「我的確是滿可愛的！」逗笑全場。

楊乃文帶來多首好歌，讓歌迷超過癮。圖／讀者提供【作者：梅衍儂，日期：2026-08-30，數位典藏序號：20260829205955742】