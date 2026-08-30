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出道一甲子… 翁倩玉演唱會唱回青春 孫淑媚助陣

記者梅衍儂／綜合報導
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翁倩玉端出20首演唱曲目，讓歌迷重返她演藝歲月。(記者王聰賢／攝影)
翁倩玉端出20首演唱曲目，讓歌迷重返她演藝歲月。(記者王聰賢／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

翁倩玉為紀念出道60周年在台北國際會議中心開唱，邀孫淑媚與洪佩瑜助陣，重現電影情境並以20首跨語歌曲帶觀眾重返青春。

76歲台灣女星翁倩玉出道一甲子，日前登上台北國際會議中心開唱，一口氣端出20首演唱曲目，橫跨國語、台語、日語及英語作品，更邀來金曲歌后孫淑媚及新生代歌手洪佩瑜助陣，重現電影「陽光女子合唱團」三代女聲接力，翁倩玉還換上片中「玉英奶奶」的戲服，讓觀眾相當沉浸演出。

孫淑媚一現身就直讚：「翁姐好美，今天好漂亮，超美的。」還嘴甜表示翁倩玉只有30歲，兩人因合作「陽光」而有好交情，翁倩玉爆料，因為在電影裡面大家都是素顏上陣，所以在外面見到孫淑媚的時候，才發現對方是這麼可愛的女孩子，「電影裡的她跟平常的她是兩個人，謝謝你帶給我這麼棒的回憶。」兩人合唱江蕙經典「家後」。

而當天演出前台北大雨，翁倩玉捨不得歌迷淋雨，一開場就跟台下道歉：「抱歉，我沒有跟老天爺說好。」惹得全場哈哈大笑，她話鋒一轉，撒嬌說：「天啊！60周年了，嚇死我了捏！」

翁倩玉以「Thank You for Your Smile」揭開演唱會序幕，隨即一口氣串起「珊瑚戀」、「再會吧十七歲」、「電話戀情」及「風兒多可愛」，帶歌迷搭上時光機，重返她演藝生涯的青春歲月。接著唱出「溫情滿人間」、台灣經典「望春風」及「沙沙雨淋濕濕」，不同年代與語言的作品交錯，也勾勒出她橫跨台灣、日本發展的音樂軌跡。

翁倩玉(右)和孫淑媚攜手重現七億票房電影「陽光女子合唱團」女聲接力。(記者王聰賢...
翁倩玉(右)和孫淑媚攜手重現七億票房電影「陽光女子合唱團」女聲接力。(記者王聰賢／攝影)

精華 FAQ

  • 她在台北國際會議中心舉辦出道60周年演唱會，一口氣演唱20首跨國語、台語、日語與英語歌曲，並邀來孫淑媚、洪佩瑜助陣，重現電影《陽光女子合唱團》的三代女聲接力場面。

  • 孫淑媚以嘉賓身分登場，先盛讚翁倩玉依然美麗，兩人也因合作《陽光》建立好交情，最後合唱江蕙經典〈家後〉，成為演出中最有情感連結的橋段之一。

  • 她以〈Thank You for Your Smile〉開場，接著串聯〈珊瑚戀〉等多首代表作，並換上片中「玉英奶奶」戲服，再結合不同年代與語言歌曲，營造彷彿回到青春時光的氛圍。

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