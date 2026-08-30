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歌手陳盈潔告別式 家屬盼她放下辛苦 宋楚瑜送上悼念花籃

記者林士傑／即時報導
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陳盈潔告別式強調遠行祝福。(記者林士傑／攝影)
陳盈潔告別式強調遠行祝福。(記者林士傑／攝影)

72歲台灣資深歌手陳盈潔本月12日病逝，今家屬舉辦告別式，家屬不想強調離別的悲傷，而是希望好好祝福，讓陳盈潔帶著大家對她的記憶與想念，安心地遠行。

陳盈潔告別式強調遠行祝福，花藝布置以繡球、蝴蝶蘭、百合等白色系為主，典雅又潔淨。而對外界而言，陳盈潔是舞台上的「歌壇大姐大」，但對家人而言，她始終就是那個熟悉的姐姐，因此家屬希望最後大家看見的，不只是歌手陳盈潔，而是她比較自在、親切、有精神的樣子，以此作為遺照挑選原則。

陳盈潔這一生經歷過很多起伏，也辛苦了很長一段時間，所以家屬選擇她帶有笑容的照片，也是希望她可以把過去的辛苦都放下，笑著走完最後這段路。

而她生前曾擔任「明日之星」評審，提拔不少後輩，陳怡婷今送上花籃說「師恩難忘，德澤長存」；人在美國演出的許富凱說「巨星殞落，永遠懷念」；宋楚瑜也送上悼念花籃，江志豐、安苡葳、黃西田、龍千玉以及後輩彭正跟郭婷筠夫婦、郭忠祐、曾瑋中等也送花籃致意。

安苡葳、曾瑋中、郭忠祐送花籃悼念陳盈潔。(圖／單程旅行社提供)
安苡葳、曾瑋中、郭忠祐送花籃悼念陳盈潔。(圖／單程旅行社提供)

宋楚瑜送花籃悼念陳盈潔。(記者林士傑／攝影)
宋楚瑜送花籃悼念陳盈潔。(記者林士傑／攝影)

黃西田送花籃悼念陳盈潔。(圖／單程旅行社提供)
黃西田送花籃悼念陳盈潔。(圖／單程旅行社提供)

許富凱送花籃悼念陳盈潔。(記者林士傑／攝影)
許富凱送花籃悼念陳盈潔。(記者林士傑／攝影)

精華 FAQ

  • 告別式以溫暖祝福為主，不刻意強調離別悲傷。家屬希望大家記得她的音樂與身影，並祝她帶著眾人思念安心遠行，放下生前的辛苦。

  • 現場花藝以繡球、蝴蝶蘭、百合等白色系為主，呈現典雅潔淨氛圍。遺照則挑選她帶笑容、較自在親切的照片，讓最後呈現的是精神較好的樣子。

  • 曾受她提攜的陳怡婷、許富凱，以及宋楚瑜都送上悼念花籃。另有江志豐、安苡葳、黃西田、龍千玉、彭正與郭婷筠夫婦、郭忠祐、曾瑋中等人致意。

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