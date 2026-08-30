歌手陳盈潔告別式 家屬盼她放下辛苦 宋楚瑜送上悼念花籃
72歲台灣資深歌手陳盈潔本月12日病逝，今家屬舉辦告別式，家屬不想強調離別的悲傷，而是希望好好祝福，讓陳盈潔帶著大家對她的記憶與想念，安心地遠行。
陳盈潔告別式強調遠行祝福，花藝布置以繡球、蝴蝶蘭、百合等白色系為主，典雅又潔淨。而對外界而言，陳盈潔是舞台上的「歌壇大姐大」，但對家人而言，她始終就是那個熟悉的姐姐，因此家屬希望最後大家看見的，不只是歌手陳盈潔，而是她比較自在、親切、有精神的樣子，以此作為遺照挑選原則。
陳盈潔這一生經歷過很多起伏，也辛苦了很長一段時間，所以家屬選擇她帶有笑容的照片，也是希望她可以把過去的辛苦都放下，笑著走完最後這段路。
而她生前曾擔任「明日之星」評審，提拔不少後輩，陳怡婷今送上花籃說「師恩難忘，德澤長存」；人在美國演出的許富凱說「巨星殞落，永遠懷念」；宋楚瑜也送上悼念花籃，江志豐、安苡葳、黃西田、龍千玉以及後輩彭正跟郭婷筠夫婦、郭忠祐、曾瑋中等也送花籃致意。
告別式以溫暖祝福為主，不刻意強調離別悲傷。家屬希望大家記得她的音樂與身影，並祝她帶著眾人思念安心遠行，放下生前的辛苦。 現場花藝以繡球、蝴蝶蘭、百合等白色系為主，呈現典雅潔淨氛圍。遺照則挑選她帶笑容、較自在親切的照片，讓最後呈現的是精神較好的樣子。 曾受她提攜的陳怡婷、許富凱，以及宋楚瑜都送上悼念花籃。另有江志豐、安苡葳、黃西田、龍千玉、彭正與郭婷筠夫婦、郭忠祐、曾瑋中等人致意。
精華 FAQ
告別式以溫暖祝福為主，不刻意強調離別悲傷。家屬希望大家記得她的音樂與身影，並祝她帶著眾人思念安心遠行，放下生前的辛苦。
現場花藝以繡球、蝴蝶蘭、百合等白色系為主，呈現典雅潔淨氛圍。遺照則挑選她帶笑容、較自在親切的照片，讓最後呈現的是精神較好的樣子。
曾受她提攜的陳怡婷、許富凱，以及宋楚瑜都送上悼念花籃。另有江志豐、安苡葳、黃西田、龍千玉、彭正與郭婷筠夫婦、郭忠祐、曾瑋中等人致意。
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