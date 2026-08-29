犬青問五月天「還好嗎」瑪莎認膩了 找告五人合體竟首演就出包

告五人和瑪莎合作表演舞台。（讀者提供）

JAM JAM ASIA亞洲音樂節（JJA）今（29）日起一連2天在北流登場，告五人和五月天 瑪莎的限定組合「靠五人」擔任壓軸，雙方融合五月天「星空」和告五人代表作「披星戴月的想你」，掀起整場高潮。

告五人曾在五月天演唱會串場影片中飾演工作人員和瑪莎合體，「靠五人」團名也因此誕生。告五人主唱犬青笑說：「當時的我還是『工作人員』，這次終於有機會上場跟瑪莎哥共演圓夢！」兩組人馬一登台便高喊：「靠五人，上班啦！」瞬間點燃現場氣氛。

犬青笑稱這是「靠五人」成團以來的第一場演出，還自嘲：「為什麼我在這裡我也不曉得，通常我都是在旁邊數鈔票。」瑪莎透露，自己原本身為策展人應該在台下輕鬆看演出，沒想到先前開會時「手賤」忍不住提議合作，因為很想跟告五人一起玩。犬青聽了忍不住問：「真的嗎？你們團還好嗎？」瑪莎笑說：「剛開完演唱會，現在在休息，難免有膩的時候。」

瑪莎更坦言上台前其實相當緊張，還先預告自己「一定會出錯」，雲安則故意問台下：「你們有聽到貝斯吧？」讓犬青當場吐槽「你什麼意思啊？」瑪莎則笑回：「這是最悲哀的，但我錯了又怎麼樣？我是策展人欸！」現場笑聲不斷。

雙方還獻唱五月天經典歌「擁抱」，瑪莎從貝斯手化身主唱，與雲安、犬青合唱。為了籌備合作，告五人光是歌單與重新編曲討論超過3周。雲安表示：「因為瑪莎哥的彈法跟我們以往合作的貝斯手風格很不一樣，在個性、感覺和音色上都完全不同，所以做了很多細節安排。」鼓手哲謙將原先使用的胡桃木鼓棒換成質地較軟的楓木鼓棒，希望整體節奏更貼合五月天瑪莎的彈奏風格。

雲安與哲謙說，「擁抱」是兩人當年各自學吉他、學鼓時練習的第一首歌；談到與瑪莎 的練團過程，雲安直呼：「我覺得瑪莎哥超厲害！我幫他伴奏時全程閉著眼睛彈，一邊聽著他唱，覺得回憶一直湧現上來，非常窩心。」

雲安和瑪莎互動逗趣。（讀者提供）

告五人登上JAM JAM ASIA亞洲音樂節舞台，與策展人五月天瑪莎同台演出，現場互動笑料不斷。（北流提供）

告五人和瑪莎組成限定團「靠五人」。（讀者提供）