走不出喪女痛5年沒出門 李亞萍落淚自責：我太自私

余祥銓帶媽媽和薔薔父女一起出遊。（圖／台視提供）

余祥銓帶著媽媽李亞萍上台視「雙星家遊團」，和薔薔父女一起出遊，從市場品嘗小吃、橘子園採果，到泡湯按摩紓壓，一路笑聲不斷，李亞萍笑說自己對這趟旅程沒有特別興奮，只希望和兒子不要吵架就好。

余祥銓透露，自從余苑綺過世後，李亞萍常把自己關在房間裡、情緒低落，甚至曾有過負面念頭，談及這段經歷，李亞萍一度忍不住落淚，自責表示：「我太自私了。」因此余祥銓一直鼓勵媽媽多出門走走，而這趟旅程也讓母子倆找回難得的相處時光，余祥銓看著媽媽露出久違的笑容，也感性直呼：「這趟旅程會成為我生命中蠻美好的回憶。」

來到橘子園後，李亞萍相當開心，透露自己已經五年沒有真正出門走走，這次錄製也讓她重新感受到出門遊玩的輕鬆與快樂，她更親自下廚，利用剛採下的橘子料理餐點，讓余祥銓、薔薔與薔爸一同品嚐。余祥銓透露自己已經許久沒吃到媽媽親手煮的菜，看著媽媽開心準備料理，直呼「很幸福」，也感性表示：「看到媽媽玩得開心我就開心。」

薔薔則是首次帶薔爸上電視外景節目，笑說爸爸其實不喜歡上電視，但個性「很口是心非」，嘴上嫌棄，實際上卻一路玩得相當投入，在橘子園時，薔爸更化身「採果達人」，認真分享挑選橘子與採果秘訣，余祥銓也在一旁模仿，逗得全場笑翻，採果過程也勾起薔爸的童年回憶，他透露國中以前家裡都在種田，這趟旅程讓他找回兒時記憶，直呼「非常好」，沒想到薔薔立刻吐槽：「他每次講的都不一樣！他說他到現在還對種田有陰影！」父女互動笑料十足。

談到家人相處，薔薔也感性表示：「即使過去曾因教育方式跟家人起爭執，但只要明白彼此的愛，就會一直陪伴下去！不管他把我推多遠，我還是會一直照顧家人。」旅程中，大家也為即將過生日的薔薔送上驚喜，在歡笑與陪伴中，為這趟雙家庭旅程留下難忘回憶。

余祥銓帶媽媽和薔薔父女一起出遊。（圖／台視提供）