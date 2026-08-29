歌手洪佩瑜 在自己的頻率裡 開放一組療癒的Wi-Fi

歌手——洪佩瑜（圖片提供：何樂音樂）

洪佩瑜童年的背景音，是循環播放的 80、90 年代台語歌。「我的媽媽很喜歡音樂。不管是在家裡聽收音機、卡帶，或是開車的時候，我們家都充滿音樂，是不會停的。」

她第一次開口唱歌，也是在媽媽的車子裡。往後，她被載著前往一個個廟埕、百貨公司門口，走上選秀小小新星的舞台，唱卡帶裡一遍遍聽著江蕙、黃乙玲或者洪榮宏。

事實上，那些年洪佩瑜花了更多的時間在跳舞。幼稚園老師發現她的好動，5 歲時，她初次被帶去舞蹈社放電，就這樣跳到國小 3 年級進入舞蹈科班，一路學芭蕾、中國舞、現代舞，練就了對舞台的不陌生。也因此，每當同學半推半就地要他上台唱歌，她明確意識到開心，「很神奇，其實我是害羞的，但對於站上台表演，從來不會有疑慮。」

專輯《開》中的〈包括但不限於〉由吳青峰作詞，魔性又療癒的舞曲風格，展現洪佩瑜不同以往的音樂面貌。（圖片提供：何樂音樂）

抗拒與使命 與歌唱之間漫長的重逢

疑慮的來襲，卻是在走下舞台之後。2010 年，洪佩瑜 19 歲，電視上正在播出《超級偶像》第四季，媽媽鼓勵她報名。以歌手 A-Lin 的〈難得〉對上吳汶芳，洪佩瑜踢館成功，隔年再參加第五屆，一舉獲得亞軍和全民的目光。洪佩瑜回憶當下的混亂，「說實話就是一個剛從南部上來的小女生，之前的人生都在很安全的科班裡，腦袋不會想到太遠，那 8 個月結束之後，價值觀上還滿混亂的，對於人生未來要做什麼，都在剛要試著理解。」自己未整合，也無法好好和媽媽解釋：會需要停下來，並不是因為討厭唱歌。

對眾人來說，留下一曲〈踮起腳尖愛〉後便消失的歌手，默默退回了生活。她把歌唱和跳舞的自己割開，順著舞蹈系的軌跡，畢業、進入舞團，邊跳舞邊在咖啡廳打工。兩年後舞團解散，她仍對跳了大半輩子的舞蹈執著，「還是滿強烈地想要證明自己可以在跳舞的路上做什麼，沒辦法輕易放手。」

音樂也沒有要離開洪佩瑜。那些年，音樂製作人陳建騏始終沒有放棄等待她，卻也從不催促，只告訴她：等準備好了，隨時都可以回到音樂之中。後來，一次偶然的機會，洪佩瑜參加了一場以「家族排列」為主題的工作坊，並被講師選為台上的示範練習者。她至今仍清楚記得，講師當時對她說：「妳的聲音，是一個離開的人留下來的禮物。當妳唱歌時，身邊的人可以透過妳的歌聲想念這個人；而其他人，也可以從中想起各自生命裡曾經的人事物。」在那一刻，她終於理解自己站上舞台的意義。

慢慢地，她願意再次使用自己的聲音。她參與配樂工作，從電影《我的蛋男情人》、《火神的眼淚》原聲帶，到澎澎香浴乳簡嫚書打拳擊的那支廣告⋯⋯；也開始舞台劇的挑戰，一次次走上舞台，透過不同形式的演出，體會到了聲音與身體的合一，「我還是得要用我的身體站在那裡歌唱。」

洪佩瑜第一張個人專輯《明室Silver Lining》（圖片提供：何樂音樂）

歌聲本身即是一種創作

2022 年，她帶著專輯《明室》重回幕前。睽違 10 年，不再有別的角色要扮演，只是回到洪佩瑜的身分唱歌，有太多身分定位要摸索。聽眾驚喜，金曲獎給予 8 項入圍和 1 項獲獎認可，洪佩瑜則進一步從中看見自身的狀態，「是個正在發酵的麵團，還在感受自己適合什麼，我是什麼？還沒辦法變成一個有太明顯形狀、色彩的東西。」

來到 2025 年，《開》出爐了，帶來 10 首情節、氛圍各異的故事。可見洪佩瑜打開身心，用或歡快、悠遠、都會，或奇幻、尷尬、憤怒的聲音，演繹出一支情感的萬花筒。

洪佩瑜第二張個人專輯《開 Still Moving》（圖片提供：何樂音樂）

她也已經放開一度對詞曲創作的焦慮，「我把創作的想法放在表達、表演上面。」每一個概念會議、演唱會環節和造型細節，她都在場一起碰撞，甚至這張專輯收錄歌曲的前提，是身體要有感覺。

她誠實以生命經驗咀嚼每一首歌，一起為歌曲塑形：詩一般的〈開〉，讓洪佩瑜看到生命階段開展、撕裂的不適感，直覺聯想到生產，於是有了MV中穿越自我極限的儀式；歌唱陰性群像的〈她者〉，觸碰到她兒時搭公車遇到暴露狂的恐懼，及此後多年對身體注視的本能抗拒，藉著這首歌，她鼓勵大家，「世界上有千千萬萬個女性，或是陰性特質比較明顯的大家，需要站出來的時候，我們就在彼此旁邊。」

至於她一聽到 demo 就哭了的〈完整〉，洪佩瑜坦言，自己想起離去的父親。為了更貼近描述感受到的強烈情緒，經過和詞人廖文強、王小苗的討論，「經過了幾次忙亂的『搬家』」一句，「搬家」改成了「逃亡」，少了幾分冷靜和理性，內心的悲傷被精準地釋放。

進錄音室時，洪佩瑜仍然落淚，因為感到這首歌更靠近自己了，「很像拿雞毛撣子，在掃積滿灰塵的地方， Oh my god！掃到一個還沒有整理的死角！（笑）我在錄音或是面對專輯裡面的歌，很多時候都會這樣。」她形容歌曲是觸發點，自己將不同面向的自己一一蒐集撿拾，都收進這支萬花筒般的專輯，她慶幸，「它們都是被允許存在的。」

在《開》專輯上線前一晚，洪佩瑜、王小苗、陳建騏等人在女巫店主持發行前祈福大會 （圖片提供：何樂音樂）

化開生命的瘀青

這一趟《開》的旅程，也如同一場身心的疏通。

長久以來，洪佩瑜習慣自己悶頭消化情緒——用她的話說是「體內瘀青」。身邊朋友鮮少能看到她強烈的情緒起伏，「我的憤怒只會在留在深夜的日記上，或是戴耳機狂聽 K-Pop 就會消除。」

最近一次感受暢快，則是訪談前一天——9月《開了又開》北中南巡演的第一次練團。

6 小時的時間，氣氛輕快熱烈，為了挑戰呈現不同人格，洪佩瑜選了中文、英文、日文的 cover 歌，大家熱烈地討論如何編曲、樂器如何對話，平時害羞話少的鼓手，也屢屢越過隔板給予意見。「我跟樂手們玩得更 happy了！」感受到眾人享受的洪佩瑜，知道一切狀態對了，「我享受到演出更敞開的感覺，能聽到的東西也更多。」

身體作為方法論

生命向前流動的同時，住在她身體裡的習慣卻始終不變。現在，每次演出前，洪佩瑜都要花半小時到一小時伸展拉筋、做瑜伽，「暖身也是暖聲。」對她而言，兩者密不可分。

大二時去參加美國舞蹈節，一位歷程跨界的日本舞者提到「Body-Based Performer」的思考，洪佩瑜一直記在心裡。歌唱之外，歷經舞團、音樂劇、演戲、配樂工作，她形容此刻的自己擁有一座工具箱，歌聲和舞蹈都住在其中，「我可以有意識地去選擇，現在想要用什麼工具去表達自己。」

現在她傾向這樣自我介紹，「我會說自己是一個以身體為基礎的表演者，而不是說舞者或是歌者，因為它們都濃縮在這個表演者的身份裡。我就是使用身體的人。」今年在兩廳院台灣國際藝術節（TIFA）舞台劇《​​獸靈之詩：頭骨的召喚》中飾演巫女，要兼顧 VR 媒介、走動、講台詞、唱歌，洪佩瑜便明顯感受到這一概念的助力。

台下的洪佩瑜興趣雜食，會聽韓團、看展、玩桌遊（尤其熱愛拉密）、研究卡牌、和朋友去跳閃動格子，她笑說自己唯一不會的是打電動，「因為有點 3C 白痴。」此外，她也畫畫、爬山、跟著 YouTube 自學刺繡，試圖找到平靜。

「現在這個社會，連結、資訊和干擾都太多了。」她形容此刻對於自己歌聲的期待，「我立志成為一個很棒的 Wi-Fi 連結！以聲音提供一個傳遞故事的媒介，不需要時就關掉無妨，當需要時，你可以盡情地在裡面。」

洪佩瑜在《開》北流演唱會中，實現許多醞釀已久的舞台想像。 （圖片提供：何樂音樂）

在去年底的《開》北流演唱會，也是洪佩瑜人生首個大型售票專場現場，她實現了自己一直以來的心願：把場內燈光全部熄滅，只留下歌聲。

那一刻，雖然不見人影，但或許也是聽眾最接近她的一刻。現在，她最期待和開心的時刻，就是放自己全然消融在音樂裡，「那些瞬間是無的、是空的，像是冥想。我什麼都不用管，只要把那個瞬間想要說的話說完，盡情在當下享受我的悲傷。」那些時刻，她也回到了童年，那個以最直覺的方式感受並演繹音樂的自我。