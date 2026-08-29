自爆愛追劇 蕭敬騰不排斥演戲：想挑戰讓觀眾認不出來角色

蕭敬騰說自己就愛看直式短劇。（記者沈昱嘉／攝影）

由喜鵲娛樂、拍手Clappin策略共創的「拍短劇—直式短劇創作挑戰賽」頒獎典禮，歌手蕭敬騰 頒出「最佳影片獎」給得主「阿尼瑪」。蕭敬騰表示，不排斥演戲，更想挑戰讓觀眾認不出是他的角色。

蕭敬騰自己就愛追直式短劇，無論霸道總裁或是貓貓狗狗都看，喜歡它節奏快，往往一追就停不下來，最高長達3小時之久。

蕭敬騰形容霸道總裁系列「就是從20樓跳下來都沒事，後面劇情也都跟跳樓無關」那種，如果看結局要付費，就換另一部劇，身旁的Summer說：「所以你帳單上都是遊戲課金嗎？」蕭敬騰回頭看了她一眼：「幹嘛爆料。」

蕭敬騰形容AI寵物短劇「真的很好哭」，還會傳給Summer看，那會被抱住安慰嗎，搞笑回發問媒體：「妳有什麼問題。」

蕭敬騰過去曾以電影「殺手歐陽盆栽」奪下香港電影金像獎最佳新人獎，對演戲仍懷有極大興趣，每年也都有戲約上門，只是角色都太本色所以全推掉，最希望能演出反派，就算是男二都願意。

那如果接拍，會刪掉激情戲？Summer透露老蕭剛出道，就常講某些戲「沒有必要」，那如果是國際大導演李安邀約類似「色戒」的尺度？他以很有自知之明的口吻答說：「我可能就是演『少年Pi』的那隻老虎或那片海吧。」

據中央社報導，蕭敬騰表示，此次他所屬的經紀公司喜鵲娛樂與拍手合作打造頒獎典禮，緣起是因為他和A-Lin的新歌，希望音樂宣傳不要局限形式，而是要接觸更多創作者。

蕭敬騰說，第一次嘗試的過程非常好玩，不僅看見不同創作者的能量，也跳脫一般MV的宣傳方式。至於是否挑戰演戲，他表示，不會排斥，但想挑戰讓觀眾認不出來。