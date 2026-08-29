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洪榮宏被爆與小11歲妻子婚變 認了「沒和好」露面低調避談

記者梅衍儂／綜合報導
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洪榮宏婚姻近況，引發關注。（本報系資料照片）
洪榮宏婚姻近況，引發關注。（本報系資料照片）

台灣資深歌手洪榮宏與第三任妻子張瀞雲日前被爆出婚變，他始終沒有正面回應。他出席活動，被媒體追問與老婆張瀞云「和好了嗎」，他先是裝忙滑手機，隨後直接表示：「沒有。」接著他又說：「不要提這個」、「我不懂」，最後僅表示：「我的心情很好，謝謝大家。」

洪榮宏與小11歲「小鄧麗君」張瀞雲結婚8年，離婚傳聞不斷，女方一度發文寫下「生活會把善良的人逼到無路可退」、「我不是一個工具！也不是一個物件！我是一個需要被尊重的靈魂」等文字抒發，洪榮宏1月時透露岳母摔傷，老婆都在高雄照顧母親，兩人「分居」。

而今洪榮宏跑給媒體追，而活動結束後他平復心情，透過經紀人回答婚姻狀況：「真的很謝謝媒體朋友的關心。我們現在是最好的狀態，未來也會越來越好。真心感謝大家的愛護跟關心。」

至於岳母的身體狀況，他說：「她為我跟黃妃寫的『大家來唱歌』點閱率很高。很開心，精氣神一定跟著好。」透露年初台北演唱會結束後他都深居簡出在新竹家裡，「也是大家熟知的農夫生活。可能有點無聊，但我很自得」。

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