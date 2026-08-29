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復合方志友？楊銘威才離婚就被問 反應微妙：世事難預料

記者李姿瑩／綜合報導
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剛離婚的楊銘威，沒讓家事影響工作。（記者王聰賢／攝影）
剛離婚的楊銘威，沒讓家事影響工作。（記者王聰賢／攝影）

台灣藝人鄭智善、川越達也、楊銘威、李玉璽近日為TVBS節目「開火開伙」出席首播記者會，剛離婚的楊銘威沒讓家事影響工作，自嘲「什麼大風大浪沒見過」，不過當被問到有沒有機會復合方志友？他苦笑說才剛分開，但隨後跟著媒體復述「很多事情很難預料」，反應耐人尋味。

楊銘威在「開火開伙」中擔任總幹事，同時身兼主持人。李玉璽吐槽他根本是沒事幹，楊銘威馬上大聲抱怨節目錄影過程真的很累，他要配合其他人時間，還要額外去田調，絕對不是「薪水小偷」。但他也承認主持不是他的強項，每次開錄都覺得「我是誰，我在哪」。

李玉璽表示，楊銘威工作狀態還不錯，兩人收工後有一起吃飯聊天，但主要都是談節目內容，「相信他自己可以處理好」。鄭智善也看不出楊銘威當時正在談離婚，川越達也同樣稱讚楊銘威很專業，「雖然私下有辛苦的事情，但工作時看不出來」。

李玉璽透露老婆許允樂曾來探班，夫妻倆現在持續為做人努力，下半年工作會減量，也不再堅持身材管理，未來如果有好消息一定馬上告訴大家。川越達也是三寶爸，幽默建議李玉璽「多做太太喜歡吃的東西」，有助於做人成功。

李玉璽為了「開火開伙」，事前練到手部肌肉發炎，廚藝成功獲得鄭智善肯定。鄭智善還打趣，可以邀請李玉璽來她的餐廳「甜蜜蜜」，李玉璽立刻自告奮勇報名當廚助，保證不會給鄭智善扯後腿。

而剛開幕的「甜蜜蜜」在試營運期間人潮絡繹不絕，但台客評價不一，鄭智善表示食材跟菜單還在努力跟韓國看齊，特別服務上也還在努力，「我也會定時上網海巡，看看有沒有需要調整的地方」。

李玉璽、鄭智善、川越達也、楊銘威挑戰餐車實境秀。（記者王聰賢／攝影）
李玉璽、鄭智善、川越達也、楊銘威挑戰餐車實境秀。（記者王聰賢／攝影）

精華 FAQ

  • 他在《開火開伙》首播記者會上被問到是否有機會和方志友復合時，先苦笑表示才剛分開，之後又跟著媒體重述「很多事情很難預料」，態度顯得微妙。

  • 楊銘威在節目中擔任總幹事兼主持人，坦言主持不是強項，每次開錄都覺得很吃力，但仍強調錄影過程很累、需要配合多人與田調，並非外界以為的輕鬆。

  • 李玉璽透露夫妻仍努力做人、下半年會減量工作；川越達也建議多做太太愛吃的菜。鄭智善則表示新店試營運人潮多，但仍在調整菜單、食材與服務。

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