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楊貴媚任世界民族電影節大使：支持每個努力說故事的人

記者廖福生／綜合報導
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楊貴媚出任「2026世界民族電影節」宣傳大使。（圖／世界民族電影節提供）
楊貴媚出任「2026世界民族電影節」宣傳大使。（圖／世界民族電影節提供）

台灣「2026世界民族電影節」以「遇見世界」為主題，特別邀請「大滿貫影后」楊貴媚擔任宣傳大使，並將放映她連奪包括金馬獎、亞洲電影大獎等7座演技大獎的近期代表作「小雁與吳愛麗」。

楊貴媚曾以王童執導的「無言的山丘」具有極強生命韌性的礦區寡婦角色，獲得新加坡國際電影節最佳女主角大獎；更以蔡明亮導演的威尼斯金獅獎電影「愛情萬歲」在大安森林公園爆哭的售屋小姐角色榮膺亞太影后。

細數她的國內獲獎紀錄，更囊括2座金馬獎（影后、女配）、3座金鐘獎（影后、主持人），不僅是她個人的榮譽，更是台灣影視發展史的縮影。她的演技實力很早就受到國際肯定，演出作品頻繁進出坎城、威尼斯與柏林等一級國際影展，更確立了她作為國際名導（如李安、蔡明亮）御用女演員的地位。

近來她更上層樓，接連榮獲桃園電影獎影后、金鐘視后，以及金馬獎、亞洲電影大獎以及台北電影獎等，除展現她強大的演技宰制力，更以不同角色持續綻放令觀眾深具共鳴的生命力。

今年電影節以「遇見世界」為主題，除「世界民族大觀」囊括9部近年全球獲獎佳片，更規畫「伊朗式風暴」帶出伊朗的風暴與轉變、「流浪者之歌」一探民族的遷徙與離散、「只要我長大」關切民族未來主人翁的成長，以及「超完美道別」道出各民族面對生命道別時的故事。

楊貴媚日前看過參展片之一的印度電影「我們要回家」就感動表示，片中兩個年輕人，努力想改變自己的命運，榮耀自己和家人，「但不是每個人都有回家的路」，讓她看完既感慨又讚嘆。楊貴媚表示，「希望大家一起支持世界民族電影節，也支持每一個努力說故事的人。」

精華 FAQ

  • 主辦方看重她長年累積的國際與國內演技成就，以及作品常與各大影展連結的代表性，因此邀她擔任大使，借重她的影響力推廣「遇見世界」主題與電影節精神。

  • 本屆以「遇見世界」為主題，安排「世界民族大觀」「伊朗式風暴」「流浪者之歌」「只要我長大」「超完美道別」等單元，從獲獎佳片、遷徙離散到成長與告別，呈現多元民族故事。

  • 她被片中兩位年輕人努力改變命運的精神打動，也感慨不是每個人都有回家的路，因此希望大家一起支持世界民族電影節，並支持每一個努力說故事的人。

蔡明亮

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