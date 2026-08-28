定居蘇州開餐飲店 林佑威坦言：因演員工作沒安全感

林佑威與友人合夥在蘇州開餐酒館。（取材自林佑威小紅書）

48歲台灣凍齡男神林佑威出道20多年，過去曾以「兩個爸爸」、「因為愛情有奇蹟」獲「純愛戰士專業戶」封號，暖男形象深植人心。近10年來他將生活重心移往大陸，除了持續拍戲，也開啟投資副業之路，日前他上傳影片分享跨足餐飲業，與友人合資90萬元人民幣（約13.39萬美元），在蘇州金雞湖景區打造一間結合白天咖啡、晚上酒吧的餐廳，目前仍在裝修籌備中。

林佑威日前在小紅書 上傳影片分享投資開餐酒館經過，他和友人走在仍在裝潢的餐廳內部，餐廳約200平方公尺（約60至70坪），每月租金 「兩萬多人民幣」，約新台幣9萬4千元(2972美元)以上。好友則以台北行情比較，認為相同規模的商業空間，每月租金恐怕得超過28萬元(約8854.5美元)才租得到。兩人也談到台北實體店經營成本，除了租金、人事費用高，少子化及年輕人生活、養育成本增加，也讓消費市場面臨挑戰，友人也說：「台北現在的實體店面的生意其實非常的差。」

至於餐廳人力，林佑威表示白天、晚上加起來至少需要10名員工，薪資約5000(約744美元)至7000人民幣(約1041美元)。相較之下，他認為蘇州生活成本低很多，連外送服務都相當便利，不只餐點能送到家，就連部分藥品也能透過平台下單。

林佑威目前就住在餐廳附近，租下一間約27坪、屋齡10多年的住宅，還附車位，每月租金約5000人民幣。他坦言，如果是相同條件的住宅，在台北信義區或內湖一帶，很難維持同樣租金水準。

談到跨足餐飲的原因，林佑威坦言：「演員其實很被動的，常常在等待著被選擇，在爭取很多機會，就覺得心裡沒有安全感。」隨著年紀漸長，他希望建立能主動掌握的事業，因此投入餐廳經營。雖然目前不敢保證能否獲利，但他享受忙碌且充實的生活，沒進劇組時也會親自到店裡幫忙，更向粉絲喊話：「歡迎大家來找我。」