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鄭進一曝罹癌近況 笑喊觀眾不要轉台：下次不一定看得到

記者林怡秀／綜合報導
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鄭進一歷經6次化療、30次電療，樂觀看待「生病並不可怕」。（圖／中視提供）
鄭進一歷經6次化療、30次電療，樂觀看待「生病並不可怕」。（圖／中視提供）

台灣綜藝節目「綜藝一級棒」近日推出「一級棒大秀場」，特別邀請金曲創作大師鄭進一擔任大來賓，他每次開口就有爆點。主持人康康就爆料當年「一級棒」挑選主持人，自己其實並不在原先的人選名單中，能夠加入主持陣容，全靠鄭進一力挺。

康康回憶，當時其他5人都已先確定，自己是後來才出線，「都是要歸功一哥」，康康趁機大讚鄭進一不僅擅長作詞、作曲，還能當編劇、導演，相當多才多藝，他還打趣表示：「當初要是鄭進一加入主持群，你們大概每天都要被修理得很嚴重。」而每次鄭進一到節目擔任大來賓，康康自認都難逃被修理的命運。

談到自己的身體狀況，罹患膀胱癌的鄭進一笑稱自己年歲已高，又生重病，「觀眾千萬不要轉台，因為下次不一定看得到。」見到歌壇前輩，許志豪開心表示：「雖然鄭進一大哥生重病，但今天看他的氣色很好。」鄭進一則樂觀回應，生病並不可怕，最重要的是保持好心情，並分享自己治療期間，接受6次化療、30次電療，不僅沒有掉髮，也沒有感到不舒服，治療後癌細胞也已消失。

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