戲說從頭╱震驚連小二生都涉販毒 陳意涵願參演為戲發聲

陳意涵一度擔心自己是否能詮釋好楊曼茹一角 。（圖／時創影業提供）

台灣藝人陳意涵、張孝全主演最新影集「郵票與舒芙蕾」公布主視覺，劇情以「每個角色的難戒之癮，皆來自人生的難解之結」為核心，少女張凱希（林奕嵐飾）為報復渣男王飛鵬（張懷秋飾），接近其嗜酒成癮的妻子楊曼茹（陳意涵飾），兩人意外成為忘年之交，卻一步步走向失控人生；緝毒刑警陳啟明（張孝全飾）則在辦案時重逢初戀曼茹，陷入舊情與愧疚之間，最終在彼此陪伴中尋找救贖。

「郵票與舒芙蕾」直擊社會痛點，從高中生的復仇之路到探討校園毒品現象，對照近期台灣「喪屍煙彈」等毒品議題引發關注，導演鄭芬芬也被指宛如先知，劇情簡直是時事的翻版。鄭芬芬透露，創作靈感來自一名退休警官分享的真實案例，甚至曾查到小學二年級學生涉入販毒，讓她意識到毒品有「向下扎根」趨勢，因此決定以娛樂形式包裝社會議題，希望喚起大眾重視。

劇中，陳意涵飾演的「楊曼茹」善良溫和、心思細膩，婚前從事鋼琴演出與教學、婚後辭職相夫教子，她坦言，起初曾擔心自己無法詮釋角色，直到導演問她：「妳知道現在連國小學生都碰毒品嗎？」讓身為母親的她震驚，直言：「如果我來演可以讓更多人關注這件事，那我願意。」拍攝後她也發現角色並非單純的柔弱主婦，而是藏著複雜內心故事。

面對如今毒品深入校園，已為人父的張孝全說，「很難只從教育下手，但身為家長，這些基本的教育是一定會讓孩子理解的」。而劇中張孝全詮釋執著於緝毒的硬派執法者，戲外他同樣有正義感，但他坦言不像角色那般衝動，「我算有正義感，但沒有到強烈。看到不公義的事情，我不會馬上發聲，會等待時機再站出來。」

張孝全在「郵票與舒芙蕾」中飾演警察。（圖／時創影業提供）