辛龍曾投票給「軍中情人」方季惟 曝被電暈「她很溫暖」

辛龍(中)讚「軍中情人」方季惟(左)充滿正能量，右為王瞳登台。（記者王聰賢／攝影）

辛龍在愛妻劉真過世後深受打擊，暫別螢光幕6年後，跟麗星郵輪攜手打造「星龍秀」，宣告正式回歸演藝圈。他也致電邀請方季惟、王曈加入9月13日的航程，還自爆以前被方季惟電暈，投票 讓她成為軍中情人。

辛龍形容方季惟一直帶給大家溫暖，形象充滿正能量，當年因氣質脫俗成為第一屆的軍中情人，該不會有投下一票？他笑說：「有！一定投她。」其實雙方交情超過30年，以前常在演出遇到，他大讚方季惟「人品非常好，歌唱方面一直進步」，方季惟笑說認識初期辛龍還不是光頭，「辛龍有皈依佛法，他的前世還是國王」。

這回辛龍不只要唱，同時接任製作人，全力規畫精彩節目，王瞳也感受到他的求好心切，自爆常常被搞到無法睡覺，「但這也不能怪他，我也忙於私人的事情，加上我創作時是非常需要安靜的空間」。

王瞳現已離開民視成立個人公司，形容「星龍秀」是自己非常重要的里程碑，也有發行個人專輯計畫，代表不會再回去拍8點檔？她語帶保留說：「我沒有限制自己，因為不是轉換跑道，而是多跑幾個賽道。」展現出強烈企圖心。

方季惟因清新氣質、脫俗外型走紅。（本報資料照片）

方季惟是首屆軍中情人得主。（記者王聰賢／攝影）