我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

草間彌生從精神療養院走向世界舞台 解密「圓點女王」傳奇一生

CIA局長突訪莫斯科內幕 警告勿動波羅的海3國 減少援伊

辛龍曾投票給「軍中情人」方季惟 曝被電暈「她很溫暖」

記者林士傑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
辛龍(中)讚「軍中情人」方季惟(左)充滿正能量，右為王瞳登台。（記者王聰賢／攝影...
辛龍(中)讚「軍中情人」方季惟(左)充滿正能量，右為王瞳登台。（記者王聰賢／攝影）

辛龍在愛妻劉真過世後深受打擊，暫別螢光幕6年後，跟麗星郵輪攜手打造「星龍秀」，宣告正式回歸演藝圈。他也致電邀請方季惟、王曈加入9月13日的航程，還自爆以前被方季惟電暈，投票讓她成為軍中情人。

辛龍形容方季惟一直帶給大家溫暖，形象充滿正能量，當年因氣質脫俗成為第一屆的軍中情人，該不會有投下一票？他笑說：「有！一定投她。」其實雙方交情超過30年，以前常在演出遇到，他大讚方季惟「人品非常好，歌唱方面一直進步」，方季惟笑說認識初期辛龍還不是光頭，「辛龍有皈依佛法，他的前世還是國王」。

這回辛龍不只要唱，同時接任製作人，全力規畫精彩節目，王瞳也感受到他的求好心切，自爆常常被搞到無法睡覺，「但這也不能怪他，我也忙於私人的事情，加上我創作時是非常需要安靜的空間」。

王瞳現已離開民視成立個人公司，形容「星龍秀」是自己非常重要的里程碑，也有發行個人專輯計畫，代表不會再回去拍8點檔？她語帶保留說：「我沒有限制自己，因為不是轉換跑道，而是多跑幾個賽道。」展現出強烈企圖心。

方季惟因清新氣質、脫俗外型走紅。（本報資料照片）
方季惟因清新氣質、脫俗外型走紅。（本報資料照片）

方季惟是首屆軍中情人得主。（記者王聰賢／攝影）
方季惟是首屆軍中情人得主。（記者王聰賢／攝影）

精華 FAQ

  • 辛龍在暫別螢光幕6年後正式回歸，這次是和麗星郵輪攜手打造「星龍秀」。他不只要登台演出，也接下製作人角色，全力規畫整體節目內容。

  • 辛龍表示自己年輕時曾被方季惟的氣質與溫暖形象吸引，當年還投票支持她成為軍中情人。兩人交情超過30年，常在演出場合相遇，彼此都很欣賞對方。

  • 王瞳認為「星龍秀」是她非常重要的里程碑，並透露自己已離開民視成立個人公司，還有發行專輯的計畫。她強調不會被侷限，只是想多嘗試不同發展。

投票

上一則

武俠迷必追…「金色」荒漠飆戲 辛芷蕾孤女復仇吸睛

下一則

談與陳曉定情作不尷尬 陳妍希幽默認最愛「神鵰俠侶」

延伸閱讀

愛妻形象深…爆跟劉真父母鬧翻 辛龍不忍了

愛妻形象深…爆跟劉真父母鬧翻 辛龍不忍了
劉真離世6年…辛龍罕見曬父女日常 親吐1句話感動網友

劉真離世6年…辛龍罕見曬父女日常 親吐1句話感動網友
蔡頤榛毀日本國寶被捕 絕美玉女修佛多年 12字嚴肅警告

蔡頤榛毀日本國寶被捕 絕美玉女修佛多年 12字嚴肅警告
歐弟曝「癌症復發」12年首發片爆暗戀經歷：男人都脆弱

歐弟曝「癌症復發」12年首發片爆暗戀經歷：男人都脆弱

熱門新聞

劉嘉玲曬出梁朝偉開車一起外出的照片。圖／摘自carinalau1208 IG

梁朝偉現身車聚「神獸級」保時捷跑山 載劉嘉玲的是另一台

2026-08-22 21:33
劉嘉玲在社交平台分享為Anna慶生的派對大合照，梁朝偉、張學友同框狀態極佳。（取材自Instagram@carinalau1208）

「九龍女」港星 她62歲生日迎劉嘉玲、梁朝偉、張學友同框祝壽

2026-08-25 21:53
謝玲玲(右)離婚後仍和「前婆婆」林余寶珠關係密切。（取材自IG）

王祖賢當小三鬧離婚 婆婆怒挺大咖女星 31年後仍是「永遠媳婦」

2026-08-22 19:29
張曼玉(左)透過社交平台分享自製檸檬水過程。（取材自小紅書）

張曼玉享受法式慢生活…38度高溫自製檸檬水 網友羨慕了

2026-08-22 03:00
趙麗穎身體狀況亮紅燈。(摘自微博)

趙麗穎突發身體不適 已抵現場仍無法登台

2026-08-25 19:47
藥師寺寬邦為傳藝金曲獎演出彩排。圖／三立提供

得知自己獲封「日本最帥和尚」藥師寺寬邦真實反應曝光

2026-08-21 11:50

超人氣

更多 >
華女美簽被拒8次只因做過這事 第9次通過後她更害怕

華女美簽被拒8次只因做過這事 第9次通過後她更害怕
華女帶娃旅行 機場取行李遭ICE逮捕 買機票就被鎖定？

華女帶娃旅行 機場取行李遭ICE逮捕 買機票就被鎖定？
川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局

川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局
男人過50更要吃 營養師公開「7大回春食材」 牡蠣、鮭魚、青花菜都入列

男人過50更要吃 營養師公開「7大回春食材」 牡蠣、鮭魚、青花菜都入列
台媒爆洛杉磯國民黨宴會掛五星旗 美西南支部回應了

台媒爆洛杉磯國民黨宴會掛五星旗 美西南支部回應了