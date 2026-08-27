打球變簽名會很無奈 周董喊話粉絲：別來球場等我

周杰倫呼籲粉絲別再到球場等他。 （取材自Instagram）

天王周杰倫 平時熱愛球類運動，像是籃球、高爾夫球、網球等，不過近日他在Instagram限時動態曬出一張球場附近的風景照，並透露自己即使遇到下雨，也不打算改到室內球場，原因竟是每次打完球還要簽名拍照，因此他希望粉絲別讓費時間到球場等他。

「噓！星聞」報導，周杰倫在IG限時動態寫下「我現在打球連下雨我也不去室內了，每次去都變成表演賽，比完了要走還要簽名拍照。」從他的文字可以看出，原本單純想打球的他，只要現身室內球場，就可能遇到粉絲認出，打完球後還得花時間簽名、合照。

因此，周杰倫也直接向粉絲喊話「從現在開始，請別浪費時間在球場等我，把時間拿去做該做的事。」最後更強調：「我是不會在球場簽名拍照的喔。」語氣雖然帶著玩笑意味，但也算是提前向球迷打預防針，希望大家不要特地守在球場等他。

隨後周杰倫又再IG限動發文，再次呼籲大家別到球場等他，「要等就10/17號去Marvel Stadium」，順便宣傳他10月17日在澳洲墨爾本的演唱會。

周杰倫呼籲粉絲別再到球場等他。(中通社)