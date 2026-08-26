「漫長的告別」遭爆欠款爭議 導演大反擊：證據陸續提出

導演張書瑋出席電影「漫長的告別」記者會。（本報系資料照片）

電影「漫長的告別」幕後爭議持續延燒，繼監製姜寧日前指控導演張書瑋「過河拆橋」、投入大量資金及人脈資源後，張書瑋接受本報系聯合報訪問時首度公開匯款單據反擊，曬出一筆80萬元匯款紀錄，強調雙方從未簽署正式合約，自己不但沒有收到姜寧的投資款，反而是陸續匯款給對方，「如果你說你投資我，那應該是你給我錢，怎麼會是我給你錢？」

張書瑋表示，目前已陸續整理相關證據及資料，也請部分合作人員協助說明，希望讓外界看到雙方說法之外的實際紀錄。他指出，姜寧先前對外表示自己投資「漫長的告別」，但依照他目前掌握的金流紀錄，實際情況卻與對方說法存在明顯落差，「他說他會錢投資我這部電影，但是實際上反而都是我不斷地給他錢。」

張書瑋更直接曬出匯款單據，透露其中一筆金額為80萬元，並表示手上還有多張相關匯款紀錄，「我先曬出一張匯款單，就知道就是我給你錢。如果你說你投資我，那應該是你給我錢。」他認為，單從金流紀錄來看，至少可以讓外界進一步思考雙方對於「投資」的認知是否一致。

對於姜寧指稱自己利用其人脈及資源，張書瑋則認為，業界人士彼此之間本來就可能存在不同的人脈交集，「他講那些人我都認識。」他表示，自己基於尊重前輩的原則，有時候即使本身認識相關人士，若對方與姜寧較熟，仍會透過姜寧協助聯繫，但這並不代表相關人脈全部都是由姜寧提供。

張書瑋舉例表示，若自己原本就認識某位業界人士，即使透過姜寧聯繫，仍可能出現費用及合作方式上的不同認知，「我可能請你幫忙，或找到一個人一筆錢，但是我給到他也會是另外一筆錢。」他認為，雙方對於人脈及資源的價值存在不同解讀，應該回到具體金流及合作紀錄來判斷，而不是單純以「利用人脈」概括。

而針對雙方是否存在正式合作合約，張書瑋強調，「我跟他沒有任何簽約」，因此他認為外界所稱的「解約」本身就存在問題，「今天他可以說我跟他惡意解約，甚至可以說我惡意過河拆橋，但他不能編故事說我欠大家錢，或者是他投資我電影。」

張書瑋表示，自己並不反對姜寧對雙方合作關係提出個人看法，但他最在意的是，一旦涉及「欠錢」或「投資」等具體事實，就應該提出證據，而不是讓相關說法在媒體報導及社群轉傳後，讓外界誤以為已經確定，「這些東西轉傳出去，不知道的人還真的以為是這回事」。

對於姜寧日前公開指控自己「過河拆橋」，張書瑋也認為，雙方對於合作關係的理解本來就可能不同，但他無法接受對方將爭議延伸至欠款及投資等層面。他表示，自己目前正陸續整理相關資料，「證據就是陸續」提出，希望讓外界能夠從實際文件、金流及對話紀錄了解完整經過。

此外，張書瑋也否認外界所稱的「惡意解約」說法，強調既然雙方沒有正式簽約，就不存在一般意義上的解約問題。他認為，自己目前最需要澄清的是，不能讓電影在外界印象中變成「導演拿了錢卻不做事」，因為這與他的認知及實際情況並不相符。

至於姜寧日前透露，已準備透過律師處理雙方爭議，張書瑋則表示自己也會持續整理相關資料，並不排除進一步提出更多證據。他認為，這場爭議不會只靠一紙聲明就結束，「這種文一定不會是一個就結束」，後續可能還會再針對相關內容提出說明。

李康生(左起)、陳淑芳、王耀慶出席電影「漫長的告別」記者會。（本報系資料照片）