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黃立成加密貨幣大補血 15萬本金3天獲利1250萬元

記者陳穎／即時報導
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黃立成一直是投資焦點。(摘自黃立成臉書)
黃立成一直是投資焦點。(摘自黃立成臉書)

藝人黃立成（麻吉大哥）近期靠著高槓桿操作加密貨幣迎來大幅反彈，鏈上數據顯示，他在去中心化永續合約平台Hyperliquid的帳戶資產，短短約3天從15.2萬美元暴增至1272萬美元，帳面資產放大超過84倍，獲利更一度突破1250萬美元。

從交易紀錄來看，黃立成近期主要押注加密貨幣上漲行情，陸續建立ETH、BTC及HYPE等多筆多頭部位。適逢市場出現強勁反彈，以太幣7日漲幅一度接近30%，搭配高槓桿操作後，也讓他的帳面收益快速放大。

不過，這場驚人逆轉背後其實伴隨極高風險。黃立成過去頻繁使用高槓桿交易，鏈上紀錄顯示累計遭清算次數接近500次，歷史虧損甚至曾超過8000萬美元。今年8月13日，他還曾出售手中的無聊猿NFT，以8.3枚ETH、約1.56萬美元換取資金補充保證金。

今年8月17日的持倉資料也顯示，黃立成當時以約25倍槓桿持有4290枚ETH多單，名目價值約818萬美元，而當時清算價格與ETH市價相當接近，代表只要市場出現較大幅度反向波動，就可能面臨鉅額損失。

隨著近期行情反彈，黃立成的帳戶資產快速回升。最新資料顯示，他目前仍持有BTC、ETH及HYPE等多頭部位。8月22日時，帳戶資產約1290萬美元，但持有的多頭部位總名目價值約1.03億美元，其中包括約5240萬美元BTC、4490萬美元ETH及610萬美元HYPE，槓桿風險依舊相當高。

不過這波「神操作」目前仍不足以完全填補過去的虧損。資料顯示，黃立成自去年9月以來累計虧損一度達8043萬美元，如今雖靠市場反彈讓帳戶大幅回血，但距離彌補過往失血仍有明顯差距。

精華 FAQ

  • 他主要透過去中心化永續合約平台Hyperliquid，以高槓桿建立ETH、BTC與HYPE多頭部位，剛好遇上市場強勁反彈，使帳面獲利在短時間內迅速放大。

  • 鏈上數據顯示，黃立成帳戶資產約3天內從15.2萬美元暴增到1272萬美元，帳面資產放大超過84倍，獲利一度突破1250萬美元，漲幅相當驚人。

  • 尚未完全彌補。資料顯示，他自去年9月以來累計虧損曾達8043萬美元，雖然近期靠反彈大幅回血，但距離填平先前失血仍有明顯差距。

以太幣 加密貨幣 黃立成

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