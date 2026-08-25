郭蘅祈率眾星前進美國 桑布伊悼念黃大煒曝催淚內幕

郭蘅祈(中)率領桑布伊(左)、許富凱前進西雅圖。（愛之日常音樂節提供）

台灣藝人郭蘅祈籌畫的愛之日常音樂節邁入第8屆，率領桑布伊、許富凱、黃韻玲跟沈裕紘母子檔、萬芳、鄭宜農等前進美國西雅圖 。團隊近日投入彩排，合唱「愛情限時批」的許富凱、萬芳挑戰跳恰恰，萬芳自嘲容易同手同腳，幸而有許富凱耐心陪伴練習，勢必讓人耳目一新。

桑布伊特地改編故友黃大煒的作品，以原住民語重新詮釋，透露黃大煒曾為了催生專輯遠赴台東都蘭，在山明水秀的原始錄音室投入創作，雙方因此結為好友。無奈天人永隔，桑布伊藉由雙方都熟悉的「音樂」，融進自己的原住民語言與音樂生命，在西雅圖舞台化成一場特別的致敬。

而當鄭宜農現身彩排，郭蘅祈率領的浮花樂隊爭先恐後搶著合照，團員追星的模樣讓他大吃飛醋，抱怨說「我的團員怎麼都不跟我拍呢」，一句話逗樂全場，演出於29日下午3點（美國時間）在西雅圖Redmond Downtown Park登場，全程免費入場。

團長兼鍵盤手袁偉翔(左起)、吉他手蔡侑良、貝斯手吳俊佑、主唱郭蘅祈以及鼓手呂學治投入彩排。（愛之日常音樂節提供）

許富凱(左)彩排時教萬芳跳恰恰。（愛之日常音樂節提供）

鄭宜農將前進美國開唱。（愛之日常音樂節提供）