宋芸樺4套復古旗袍上身 「回眸落淚」30秒預告留強烈懸念

宋芸樺在「告別的年代」穿上復古旗袍。(圖／興揚電影提供)

台馬合製浪漫電影「告別的年代」日前宣布入選第51屆多倫多國際影展(TIFF)「特別放映」(Special Presentations)單元，引發國際影壇關注。近日，電影正式曝光首支預告及前導海報，為即將於多倫多影展舉行的世界首映揭開序幕。

多倫多影展選片人June Kim更盛讚：「這是一次獨特且視覺上令人驚豔的觀影體驗，絕對值得多次細細品味。」她也提到，導演楊毅恆將自己對「經歷如何轉化為敘事」的深刻著迷融入改編作品，給予高度評價。

「告別的年代」首支預告以宋芸樺飾演的杜麗安清脆腳步聲揭開序幕，鏡頭隨後穿梭於馬來西亞怡保街景，復古氛圍逐漸浮現。畫面中，一道神祕男聲輕喊：「杜麗安，我在這裡。」讓杜麗安驀然回眸，眼神隨即流露複雜情緒，最後更落下眼淚，短短30秒便留下強烈懸念。

預告中，宋芸樺也一連換上四套風格各異的復古旗袍，展現古典優雅氣質。談到角色造型，她感性表示，第一次在定裝時穿上杜麗安的旗袍，曾長時間凝視鏡中的自己，「那一刻有種強烈的感覺，這不只是穿著戲服，反倒像自己的身體也跨進了另一個年代。」她透露，旗袍剪裁限制了行動，就連坐下、轉身或伸手拿東西，都會自然形成與平時截然不同的姿態，也讓她更快進入角色狀態。

除了復古造型，預告最後的回眸落淚戲更展現宋芸樺不同於過往角色的濃烈情緒。她透露，這場戲必須在短短20秒內，讓杜麗安的情緒從一個極端急遽轉向另一個極端，「過程看似短暫，對當時的我來說，卻像在瞬間走完她心裡很長的一段路。」她形容，那一刻長久累積的悲傷、憤怒與無能為力全部湧上心頭，卻也同時轉化成一股力量，「我一直覺得那滴眼淚不只是悲傷，更包含了希望。」

同步曝光的前導海報則邀請知名設計師陳世川操刀，以復古紅窗簾搭配微光灑落的沉靜氛圍，宋芸樺與邱士縉飾演的角色在床上深情相擁，浪漫之中卻瀰漫著濃厚的不捨與遺憾，透過強烈視覺張力傳達兩人之間的愛與離合。

導演楊毅恆談到電影的創作初衷表示：「從小我就是聽著遷徙、失去、離散與重新開始的故事長大的。有些往事被完整保存，有些則只存在於記憶、想像，以及一次又一次的轉述中。」他也因此逐漸著迷於「一個家庭如何將曾經真實發生過的人生，慢慢淬鍊成故事」，並將這份思考融入電影之中。

「告別的年代」改編自馬來西亞華文文學大師黎紫書同名獲獎作品，故事設定於1990年代馬來西亞，孤獨少年凱(劉子銓 飾)透過一本神祕小說，意外走進主人翁杜麗安(宋芸樺 飾)的愛情故事。1969年的怡保，杜麗安的初戀情人連生(邱士縉 飾)在吐露家族祕密後離奇失蹤，從此改寫數代人的命運。隨著書中塵封的真相逐漸浮現，虛實交錯之間，凱也意外發現自己與這段浪漫往事存在著深切而難以想像的聯繫。