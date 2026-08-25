劉真離世6年…辛龍罕見曬父女日常 親吐1句話感動網友

辛龍罕見在臉書發文，透露陪伴女兒的心情。(取材自臉書)

台灣舞蹈天后劉真2020年因心臟疾病辭世，至今已六年。丈夫辛龍在妻子離開後鮮少公開露面，生活重心幾乎全放在家庭與女兒身上。去年底他低調復出登台演出，鮮少在社群分享生活的他，近日凌晨3時罕見在臉書發文，簡單一句話透露女兒已經開始有自己的生活，也讓網友看見他這些年陪伴女兒成長的心情。

辛龍凌晨在臉書寫下：「女兒會逛街了，我只能等。」並附上「女兒與同學的行程」、「時間這個東西好快」、「我不懂的事情」、「但我懂得等待」、「爸爸愛妳」等標籤，字裡行間滿是對愛女長大的驚嘆與溫柔守候。

貼文曝光後，不少網友也被這段父女互動打動，紛紛留言替辛龍加油，有人寫下「這樣的老爸真好」、「前世的小情人，今世的小棉襖」，也有人表示「看到這一幕覺得欣慰又心酸」、「太棒的爸爸，女兒會很感恩」。還有網友感性地說：「等待是當爸爸的快樂，加油。」

劉真離世後，辛龍幾乎淡出演藝圈。他去年底曾透露，過去這段時間幾乎都在創作與育兒中度過，偶爾也會夢見劉真，在夢裡看見她美麗的身影。他坦言，自己沒有刻意去懷念或祭拜劉真，夫妻倆過去會一起度過的「雙雙節」，如今則在朋友的關心下，改成和女兒約會，父女倆一起吃蛋糕、吃甜點，為生活增添樂趣。

如今女兒逐漸長大，開始有了自己的同學與行程，辛龍也從陪伴在身邊的爸爸，變成學著「等待」女兒回家的爸爸。一句「我懂得等待」，也讓人看見這六年來他陪伴女兒成長的生活軌跡。