星二代邱以太「通靈」被孤立 曝來美求學當獨行俠

邱以太自爆來美念大學初期，曾有過一段被孤立的日子。(記者王聰賢／攝影)

台灣新生代男星邱以太主演純愛奇幻BL劇「整個世界，只有你連上了我」，劇中飾演大學通靈社台柱，天生能看見人與人之間的「感情線」，卻發現自己身上一條線也沒有，形同被人際關係孤立。角色靦腆、渴望融入人群，也讓他想起在美念大學初期的經歷，坦言當時也曾有一段「獨行俠」歲月。

邱以太透露，高中、大學分別在不同城市就讀，父母陪他到學校安頓後便離開，開學後許多事情都得自己面對，「上高中時都有一群朋友，不管做什麼都一起，但上大學要自己跑課、自己吃飯。」

他坦言花了約兩、三個月才逐漸適應，直到加入社團後，生活才慢慢安定下來，也開始交到朋友。他說，當時就讀服裝學校，身邊女同學較多，他的個性又不太會主動和女生聊天，因此有一段時間幾乎都是自己行動。

身為星二代，爸爸是歌手高人傑、媽媽是「凍齡美魔女」林葉亭，被問是否因此承受壓力，邱以太直言「其實還好」。他從小到大都沒有刻意提及父母的藝人身分，反而常是朋友到家裡玩、拍合照後，朋友父母看到照片才認出他的爸媽。他笑說自己本來就很愛交朋友，求學階段也算順利，沒有特別因父母身分遭排擠。

至於未來挑選另一半是否會鎖定圈內人，邱以太表示沒有特別設定，「感情要順其自然」，不論圈內圈外，最重要的是對方能理解自己的工作。