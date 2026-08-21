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除了美韓… 蔡明亮一口氣8作品闖阿根廷影展：想想就覺得過癮

娛樂新聞組╱綜合報導
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導演蔡明亮特別錄製影片，感謝有機會參與2026年布宜諾斯艾利斯國際紀錄片影展，與...
導演蔡明亮特別錄製影片，感謝有機會參與2026年布宜諾斯艾利斯國際紀錄片影展，與阿根廷觀眾分享8部作品。(中央社)

台灣導演蔡明亮作品登上第26屆阿根廷布宜諾斯艾利斯國際紀錄片影展（Doc Buenos Aires），阿根廷多媒體藝術家貝魯西（Marisol Bellusci）形容，蔡明亮的鏡頭宛如「會流動的畫作」，不同於短影音的時間感，讓觀眾重新凝視日常。

據中央社報導，今年布宜諾斯艾利斯國際紀錄片影展推出「聚焦蔡明亮」單元，選映「夜」、「西寧國宅」、「行者」、「回家」、「光」、「無所住」、「你的臉」及「日子」等8部作品。影展藝術總監柯扎（Roger Koza）感謝駐阿根廷代表處協助促成「聚焦蔡明亮」單元，認為電影不只是藝術創作，也是不同文化彼此理解與對話的重要平台，並代表影展致贈感謝狀予蔡明亮，由駐阿根廷代表謝妙宏代領。

謝妙宏表示，電影是跨越語言與國界的重要文化媒介，這次透過阿根廷電影導演協會（Directores Argentinos Cinematográficos, DAC）和布宜諾斯艾利斯國際紀錄片影展，以蔡明亮的多部作品，讓更多阿根廷民眾認識台灣多元且富創造力的文化。

慕名蔡明亮而到場觀影的阿根廷影迷中，從事多媒體藝術的貝魯西受訪表示，蔡明亮以近乎「隱形攝影機」的方式捕捉生活細節，在快節奏影像充斥的時代，反而創造出讓觀眾放慢腳步的觀看方式。她特別提到「西寧國宅」中未經粉飾的生活場景，認為蔡明亮透過寫實鏡頭，讓觀眾得以跨越地理和文化距離，接近台灣日常。

阿根廷紀錄片導演阿波諾斯（Mauricio Albornoz）則從聲音與影像的角度觀察蔡明亮作品。他表示，蔡明亮看似靜止的長鏡頭其實充滿細節與內在張力，形成「極靜與極動」的對比；影片保留機器運轉等環境聲響，也讓聲音與畫面產生強烈碰撞。

蔡明亮此次也特別錄製影片向阿根廷觀眾致謝，表示很高興有機會讓作品在阿根廷放映。他日前並在個人Instagram分享作品於世界各地放映的近況，提到紐約放映「洞」、南韓放映「愛情萬歲」，以及布宜諾斯艾利斯紀錄片影展一次推出8部作品，並寫下：「到處都有我的電影，想想就覺得過癮。」

布宜諾斯艾利斯國際紀錄片影展藝術總監柯扎（左）和駐阿根廷代表謝妙宏（右），映前與...
布宜諾斯艾利斯國際紀錄片影展藝術總監柯扎（左）和駐阿根廷代表謝妙宏（右），映前與觀眾交流，分享「聚焦蔡明亮」單元及台阿電影文化交流。(中央社)

精華 FAQ

  • 本屆布宜諾斯艾利斯國際紀錄片影展推出「聚焦蔡明亮」單元，選映「夜」、「西寧國宅」、「行者」、「回家」、「光」、「無所住」、「你的臉」及「日子」等8部作品。

  • 影展藝術總監認為，電影不只是藝術創作，也是不同文化彼此理解與對話的重要平台，因此透過專題放映蔡明亮作品，讓阿根廷觀眾認識其獨特影像語言，也加深對台灣文化的理解。

  • 阿根廷影迷形容他的鏡頭像會流動的畫作，能讓人放慢腳步重新凝視日常；紀錄片導演則指出，他的長鏡頭看似靜止卻充滿張力，聲音與影像碰撞出強烈的觀看感受。

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