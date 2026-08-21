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「太陽之子」熱度再升… 周杰倫夢幻聯動挪威舞團「聖徒」嗨跳

記者梅衍儂／綜合報導
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挪威人氣舞團Quick Style選用「聖徒」。（圖／杰威爾提供）
挪威人氣舞團Quick Style選用「聖徒」。（圖／杰威爾提供）

周杰倫最新專輯「太陽之子」持續在全球掀起話題，繼數位銷售突破336萬張後，國際影響力再擴大。挪威人氣舞團Quick Style與周杰倫在IG聯合發文，特別選用專輯歌曲「聖徒」作為舞蹈素材，以招牌流暢律動搭配獨特鏡頭運動重新詮釋歌曲，影片曝光後迅速引發粉絲熱議，不少歌迷直呼「夢幻聯動太神了」。

Quick Style也在貼文中表示，雙方一直關注彼此的創作，這次終於以「聖徒」為靈感共同完成作品，並恭喜周杰倫新專輯數位銷售突破336萬張，期待未來持續互相激發創意。

除了音樂與舞蹈跨界合作，「太陽之子」的實體收藏也持續受到關注。專輯黑膠唱片已推出，為保留最佳播放空間並符合33又3分之1轉的黑膠規格，特別採雙片黑膠形式發行。

近日社群平台也掀起黑膠開箱熱潮，粉絲發現唱片盤面加入「太陽之子」專屬蝕刻圖騰，將周杰倫此次專輯造型融入黑膠設計，兼具收藏與視覺質感。唱片公司也提醒，蝕刻圖騰盤面僅供觀賞收藏，並非播放面。

不少歌迷收到黑膠後，也紛紛開啟唱片機，享受唱針落下的儀式感，讓「太陽之子」不只在數位平台延續熱度，也透過實體黑膠將周杰倫的音樂美學延伸至收藏與生活之中。

周杰倫新專輯「太陽之子」數位銷售突破336萬張，國際話題持續延燒。（圖／杰威爾提...
周杰倫新專輯「太陽之子」數位銷售突破336萬張，國際話題持續延燒。（圖／杰威爾提供）

精華 FAQ

  • 專輯數位銷售已突破336萬張，帶動全球話題持續升溫，也顯示周杰倫新作在市場與粉絲間都維持高度人氣與影響力。

  • Quick Style在IG聯合發文，以《聖徒》作為舞蹈素材，結合招牌流暢律動與鏡頭運動重新詮釋歌曲，影片曝光後迅速引發粉絲熱議。

  • 黑膠以雙片形式發行，並在唱片盤面加入專屬蝕刻圖騰，兼具收藏與視覺質感；其中蝕刻面僅供觀賞，不是實際播放面。

周杰倫 挪威

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