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被指控爭亡母遺產 徐懷鈺聲明反擊：不再承受情感勒索

記者林士傑／綜合報導
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徐懷鈺曾上節目吐露過往收入全交給媽媽。（本報系資料照片）
徐懷鈺曾上節目吐露過往收入全交給媽媽。（本報系資料照片）

徐懷鈺曾上節目吐露過往收入全交給媽媽，現被弟弟控訴對去年過世的媽媽不聞不問，且還想分遺產，對此，她委託律師鄭重澄清，表示在原生家庭受盡委屈，無法透過幾個字交代清楚。

綜合媒體報導，徐懷鈺被指離家12年，不撫養母親且不出席母親喪禮，現在卻要分千萬遺產。

其實徐懷鈺去年上胡瓜YT節目「下面一位」時，曾脫口「我媽應該是不疼我」，也說當年簽錯合約，苦笑表示：「合約都不是真的，錢不在我身上，都在媽媽手上。」她當時工作停擺，家人只說「只能幫點小忙」，後來因為拍戲導致頸椎受傷，身旁不見家人，更讓她心寒的是，媽媽竟然對她說：「讓歌迷照顧妳就好。」

如今被爆跟家人失聯、對亡母置之不理並要分遺產，徐懷鈺透過律師反擊，聲明談到徐懷鈺為家庭出錢出力，母親名下財產基本上都是徐懷鈺工作所得，直至離家前徐懷鈺收入全由母親管理掌握，「與原生家庭有諸多複雜情感糾結難解，固感遺憾，徐小姐在關係中也受盡委屈，實難以一言以蔽之」。

針對遺產問題，律師聲明表示徐懷鈺均委由律師依法處理，「爆料者若係徐小姐之親屬，應循法律程序，而非試圖透過媒體來抹黑徐小姐，循此作法其心可議。徐小姐實無法再承受情感勒索。往後均請律師依法全權處理」。

徐懷鈺委託律師發表聲明。（圖／徐懷鈺經紀人提供）
徐懷鈺委託律師發表聲明。（圖／徐懷鈺經紀人提供）

精華 FAQ

  • 主要爭議是她被指離家多年、不聞不問去年過世的母親，甚至在喪禮後還想分配千萬遺產，因此引發外界對她與原生家庭關係的討論。

  • 律師聲明指出，她長年為家庭出錢出力，母親名下財產多半來自她工作所得，且離家前收入也都由母親管理，強調她在關係中受盡委屈。

  • 她表示遺產問題已委由律師依法處理，也請親屬循法律程序解決，不要再透過媒體抹黑或施加情感勒索，往後一切將由律師全權處理。

遺產

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