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惡女始祖潘儀君挨批「難搞、擺臭臉」親吐嚴重社恐真相

記者陳慧貞／綜合報導
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潘儀君為「銀髮白之歌」系列電視電影「回音」宣傳。（圖／大愛電視提供）
潘儀君為「銀髮白之歌」系列電視電影「回音」宣傳。（圖／大愛電視提供）

56歲潘儀君當年憑「花系列－姻緣花」反派「顧小春」一炮而紅，因演技精湛被封「惡女始祖」，戲裡她用盡各種惡毒手段，但戲外她自揭有嚴重社恐，坦言自己從小慢熟、不擅與陌生人相處，甚至在片場因不知如何社交，被傳「難相處、擺臭臉」。

黃婕菲(左)、潘儀君在「銀髮白之歌」系列電視電影「回音」中演出母女。（圖／大愛電...
黃婕菲(左)、潘儀君在「銀髮白之歌」系列電視電影「回音」中演出母女。（圖／大愛電視提供）

潘儀君與黃婕菲出席大愛「銀髮白之歌」系列電視電影「回音」記者會，她坦言自己個性與劇中喜歡接觸人群的方金香師姐完全相反，現實中的她從小就社恐，媽媽更規定她下課就直接回家，導致她完全不知如何和同儕群體交流，求學期間也很少參加露營，即使進入演藝圈，面對不熟悉的工作夥伴也仍會緊張，早期拍戲時，還因太專注於角色，不太與人互動，殺青後也不知如何應對進退，因而被誤會「難相處」，她澄清：「我只是沉浸在角色裡面，沒辦法悲傷和歡樂情緒切換自如。」

她透露，社恐最嚴重時甚至不敢出門，曾為逼自己跨出第一步，在和朋友約吃飯時，因對方遲到15分鐘，讓她坐也不是、站也不是，只能躲到餐廳後方巷子裡，最後鼓起勇氣進餐廳等候，但關於「社恐」，多年來她沒有尋求心理治療，而是靠自己慢慢克服，狀況時好時壞。

經歷疫情衝擊，潘儀君看見許多生命的無常，才終於領悟「活在當下」的真諦，不再預寫劇本苛求自己，學會隨遇而安，如今她不僅能自在出門享受生活，也懂得社交客套、說場面話。至於當年社恐嚴重卻能演出張力十足的惡女，她大笑說：「演戲時倒還好，可以專注在角色裡，不理會外界。」

潘儀君為新戲宣傳，罕曝自己「極度社恐」。（圖／大愛電視提供）
潘儀君為新戲宣傳，罕曝自己「極度社恐」。（圖／大愛電視提供）

黃婕菲在「回音」劇中飾演潘儀君的母親，現場分享拍戲心得。（圖／大愛電視提供）
黃婕菲在「回音」劇中飾演潘儀君的母親，現場分享拍戲心得。（圖／大愛電視提供）

精華 FAQ

  • 她表示自己拍戲時太投入角色，常把情緒留在戲中，殺青後也不擅長立刻切換與人互動，因此在片場容易被誤解成難相處、表情冷淡。

  • 潘儀君自述從小就慢熟，媽媽又規定她下課直接回家，讓她幾乎沒有同儕社交經驗；長大後遇到不熟的人仍會緊張，嚴重時甚至不敢出門。

  • 她沒有接受心理治療，而是靠自己慢慢練習跨出第一步；經歷疫情後更領悟活在當下，如今已能自在出門、享受生活，也懂得社交客套與說場面話。

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