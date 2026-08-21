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鳳飛飛73歲冥誕「鳳聲再續」塵封15年 「家後」音檔曝光

記者林士傑／綜合報導
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「鳳聲再續」推出「經典台語歌謠黑膠＋時光典藏紀念專書」收藏套組。(圖／報時光提供...
「鳳聲再續」推出「經典台語歌謠黑膠＋時光典藏紀念專書」收藏套組。(圖／報時光提供)

病逝14年的鳳飛飛，歌曲仍在世間廣為流傳，在她73歲冥誕，珍藏許久的「鳳聲再續」經典台語歌謠專輯黑膠及紀念專書開放預購。專輯收錄她非常喜愛的「家後」一曲，MV不只有閨密客串，還可見到她和老公趙宏琦的生前身影，讓人既感動又不捨。

●在嘖嘖募資平台上可以預購：珍藏帽子歌后

鳳飛飛本計畫在2011年舉辦「台灣歌謠演唱會」，籌備時因聲帶不適就醫，檢查出罹患肺腺癌，隔年1月3日病逝。她宣傳時透露會演唱「家後」，由於老公趙宏琦在她過世前3年也因肺腺癌辭世，讓她遭遇椎心刺骨之痛，直言是一生中最煎熬的時刻，當時得正視內心傷疤詮釋「家後」，立即引發粉絲熱烈討論，可惜她因病辭世，就此成為「歌壇傳說」。

「帽子歌后」鳳飛飛73歲冥誕，塵封15年催淚因檔曝光。（圖／環球音樂提供）
「帽子歌后」鳳飛飛73歲冥誕，塵封15年催淚因檔曝光。（圖／環球音樂提供）

而在鳳飛飛慈善基金會、鳳飛飛經紀人詠淳姐及環球音樂等團隊，整理、修復當年鳳飛飛前往錄音室所錄下的演唱會排練原聲音檔，集結成「鳳聲再續」黑膠，解鎖鳳飛飛未完成的演唱會歌單，並且攜手報時光推出同名紀念專書，帶領歌迷重返傳奇巨星誕生與璀璨一生的歷史現場，今午開放預購。

鳳飛飛(右)和老公的生前照片曝光。（取材自YouTube）
鳳飛飛(右)和老公的生前照片曝光。（取材自YouTube）

鳳飛飛(右)生前跟閨密感情深厚。（圖／環球音樂提供）
鳳飛飛(右)生前跟閨密感情深厚。（圖／環球音樂提供）

在鳳飛飛決定翻唱「家後」之後，讓御用編曲大師櫻井弘二壓力爆棚，運用各種弦樂等配器編寫出符合鳳飛飛的優雅氣質，很開心能和歌迷分享內心的感動。此外，鳳飛飛的香港閨密特地訪台客串演出MV，過往攜手看演唱會、喝下午茶，她形容鳳飛飛「我沒見過她哭，是非常堅強也很堅持的一個人」，片尾除了有鳳飛飛未曝光過的照片，還有她跟老公的合照，透過AI技術讓粉絲一睹她的幸福笑容，格外動人。

此外，鳳飛飛典藏專書是「報時光」從「聯合報」、「民生報」、「星報」等歷史資料中，翻找鳳飛飛不同時期的新聞報導，從散落數十年的文字、影像與人物故事裡，重新拼回她一路走來的演藝軌跡。全書以超過100頁的精裝規格，立體編織出鳳飛飛精彩的人生。

聯合報「報時光」攜手環球音樂推出的「鳳聲再續」正式在嘖嘖募資平台開放預購。此次推出「經典台語歌謠黑膠＋時光典藏紀念專書」收藏套組，定價5200元台幣（約163.25美元），嘖嘖早鳥優惠價2980元（約93.58美元），現省2220元(約69.71美元)。

每一篇章邀請重要名人專訪，包括資深媒體人王祖壽老師與資深音樂人呂聖斐老師、林美璊...
每一篇章邀請重要名人專訪，包括資深媒體人王祖壽老師與資深音樂人呂聖斐老師、林美璊老師、洪敬堯老師、馬毓芬老師、鄭進一老師（按姓氏筆畫排序），分享合作故事與鮮為人知的溫暖點滴，從人物視角閱讀記憶中的鳳飛飛。(圖／報時光提供)

(圖／報時光提供)
(圖／報時光提供)

精華 FAQ

  • 此次推出的是「經典台語歌謠黑膠＋時光典藏紀念專書」收藏套組，並在嘖嘖平台開放預購。內容包含修復後的排練原聲音檔、黑膠唱片，以及超過100頁的精裝紀念專書。

  • 專輯收錄鳳飛飛生前非常喜愛的「家後」，而這首歌牽涉她與已故丈夫趙宏琦的生命經歷，情感格外沉重。加上原本未完成的演唱會歌單被重新整理，讓歌迷特別有感。

  • 紀念專書由「報時光」從多份歷史報紙與資料中整理，重建她不同時期的新聞與演藝軌跡；MV則加入閨密客串、未曝光照片，並用AI呈現她與丈夫的合照與笑容。

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