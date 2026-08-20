我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跟裴洛西唱反調？陳詩敏主張禁止國會議員股票交易

李維特才宣布將離任 白宮立法事務主任也要走

《鳳聲再續》黑膠+專書開賣 等了15年 聽見鳳飛飛版〈家後〉

本報訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
《鳳聲再續》推出「經典台語歌謠黑膠＋時光典藏紀念專書」收藏套組。(圖／報時光提供...
《鳳聲再續》推出「經典台語歌謠黑膠＋時光典藏紀念專書」收藏套組。(圖／報時光提供)

一張黑膠，收藏鳳飛飛的經典歌聲；一本專書，重溫她走過的歲月。

聯合報「報時光」攜手環球音樂推出的《鳳聲再續》正式在嘖嘖募資平台開放預購。此次推出「經典台語歌謠黑膠＋時光典藏紀念專書」收藏套組，定價5,200元台幣，嘖嘖早鳥優惠價2,980元，現省2,220元。

哪裡可以買？

在嘖嘖募資平台上可以預購：珍藏帽子歌后

每一篇章邀請重要名人專訪，包括資深媒體人王祖壽老師與資深音樂人呂聖斐老師、林美璊...
每一篇章邀請重要名人專訪，包括資深媒體人王祖壽老師與資深音樂人呂聖斐老師、林美璊老師、洪敬堯老師、馬毓芬老師、鄭進一老師（按姓氏筆畫排序），分享合作故事與鮮為人知的溫暖點滴，從人物視角閱讀記憶中的鳳飛飛。(圖／報時光提供)

《鳳聲再續》的音樂亮點，是鳳飛飛於2011年留下的錄音。當時她以萬人演唱會為構想，親自精選台語經典歌謠，重新演繹並製作演唱會概念曲目；原訂演唱會最終未能成行，這批珍貴錄音歷經15年後以黑膠形式推出，讓當年的音樂作品重新被聽見。靜下心來聽聽她《家後》的原聲版本，一切都值了。

典藏專書是「報時光」從《聯合報》、《民生報》、《星報》等歷史資料中，翻找鳳飛飛不同時期的新聞報導，從散落數十年的文字、影像與人物故事裡，重新拼回她一路走來的演藝軌跡。全書以超過100頁的精裝規格，立體編織出鳳飛飛精彩的人生。

書中收錄的不只是當年的報導與版面，也保留當時的人們如何記錄她、談論她，以及她如何一步步成為家喻戶曉的「帽子歌后」。這些歷史報版，也同步映照出當年台灣流行音樂與娛樂產業變化。

▲ 影片來源：YouTube平台＠環球音樂（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

上一則

徐懷鈺被控離家12年「搶亡母遺產」澄清：在關係中受盡委屈

下一則

陳盈潔病照曝光 許常德批不尊重當事人 陳凱倫回應了

延伸閱讀

鳳飛飛過世14年仍有新作 塵封15年珍貴母帶首解封

鳳飛飛過世14年仍有新作 塵封15年珍貴母帶首解封
陳盈潔逝世 18歲駐唱一生跌宕 「風飛沙」爆紅還清千萬債

陳盈潔逝世 18歲駐唱一生跌宕 「風飛沙」爆紅還清千萬債
陳盈潔遺照曝光 龍千玉淚悼：永遠的台語天后

陳盈潔遺照曝光 龍千玉淚悼：永遠的台語天后
張藝興版「二月紅」 徐正溪接棒 「九門」掀兩極評價

張藝興版「二月紅」 徐正溪接棒 「九門」掀兩極評價

熱門新聞

康康(左)邀7歲女兒Alyssa同台飆唱。圖／麗星郵輪提供

全場融化…康康7歲愛女萌翻 吐槽沈玉琳、黃鐙輝不要臉

2026-08-18 13:04
黃西田與女兒黃露瑤、陳慧娥（阿娥）與女兒林吟蔚。圖／台視提供

不想承認爸爸是黃西田 黃露瑤：真的很想撕掉這個標籤

2026-08-16 16:59
「功夫女足」導演周星馳（右）與主演迪麗熱巴。（取材自微博）

「功夫女足」回主場 香港上映火爆…觀眾不滿這件事

2026-08-13 17:13
陳美齡看不出來已70歲。（取材自臉書）

母子4人皆校友 昔日香港玉女歌手 70歲陳美齡帶孫逛史丹福「凍齡如少女」

2026-08-14 22:11
妮可基嫚近期親吐婚姻真相。路透

妮可基嫚19年婚姻告結親吐真實心聲 苦嘆「世事不公」

2026-08-17 14:14
謝霆鋒二兒子Quintus（謝振南）亮相排球賽場。（取材自微博）

謝霆鋒次子曝近照 網：眉眼根本張柏芝、神韻像爸

2026-08-16 02:26

超人氣

更多 >
加州豪宅價值1480萬 哈利王子「搬回英國」不恢復王室義務

加州豪宅價值1480萬 哈利王子「搬回英國」不恢復王室義務
綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返

綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返
從未跟趙建銘過情人節 陳幸妤：開心今天收到好多禮物

從未跟趙建銘過情人節 陳幸妤：開心今天收到好多禮物
「最佳飛機餐」評選 新加坡航空拿第二、這家霸氣封王

「最佳飛機餐」評選 新加坡航空拿第二、這家霸氣封王
才開賣一天 Hello Kitty怪獸玩具瘋 跨海代購喊高價

才開賣一天 Hello Kitty怪獸玩具瘋 跨海代購喊高價