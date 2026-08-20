《鳳聲再續》黑膠+專書開賣 等了15年 聽見鳳飛飛版〈家後〉

《鳳聲再續》推出「經典台語歌謠黑膠＋時光典藏紀念專書」收藏套組。(圖／報時光提供)

一張黑膠，收藏鳳飛飛的經典歌聲；一本專書，重溫她走過的歲月。

聯合報「報時光」攜手環球音樂推出的《鳳聲再續》正式在嘖嘖募資平台開放預購。此次推出「經典台語歌謠黑膠＋時光典藏紀念專書」收藏套組，定價5,200元台幣，嘖嘖早鳥優惠價2,980元，現省2,220元。

每一篇章邀請重要名人專訪，包括資深媒體人王祖壽老師與資深音樂人呂聖斐老師、林美璊老師、洪敬堯老師、馬毓芬老師、鄭進一老師（按姓氏筆畫排序），分享合作故事與鮮為人知的溫暖點滴，從人物視角閱讀記憶中的鳳飛飛。(圖／報時光提供)

《鳳聲再續》的音樂亮點，是鳳飛飛於2011年留下的錄音。當時她以萬人演唱會為構想，親自精選台語經典歌謠，重新演繹並製作演唱會概念曲目；原訂演唱會最終未能成行，這批珍貴錄音歷經15年後以黑膠形式推出，讓當年的音樂作品重新被聽見。靜下心來聽聽她《家後》的原聲版本，一切都值了。

典藏專書是「報時光」從《聯合報》、《民生報》、《星報》等歷史資料中，翻找鳳飛飛不同時期的新聞報導，從散落數十年的文字、影像與人物故事裡，重新拼回她一路走來的演藝軌跡。全書以超過100頁的精裝規格，立體編織出鳳飛飛精彩的人生。

書中收錄的不只是當年的報導與版面，也保留當時的人們如何記錄她、談論她，以及她如何一步步成為家喻戶曉的「帽子歌后」。這些歷史報版，也同步映照出當年台灣流行音樂與娛樂產業變化。

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