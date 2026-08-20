徐若瑄扮祖靈阿嬤 化老妝4天不洗頭 還被2個媽媽矯正口音

徐若瑄化身最美阿嬤，展現實力派演技。（圖／華映娛樂提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 徐若瑄在新片中挑戰泰雅族白巫祖靈阿嬤，全族語演出。

徐若瑄在新片中挑戰泰雅族白巫祖靈阿嬤，全族語演出。 重點二： 她為角色苦練兩個月，並歷經5小時老妝與4天不洗頭。

她為角色苦練兩個月，並歷經5小時老妝與4天不洗頭。 重點三：拍攝時還被2個媽媽矯正口音，與導演蘇達重逢格外有感。

徐若瑄 在喜劇鬼片「怎麼可能我家的祖先是你家的鬼」中特別破格演出，挑戰從影以來最高難度的角色，化身一位長年生活在部落、擁有神祕力量的泰雅族「白巫祖靈阿嬤」，從全族語對白、歷時5小時的繁複老妝，到與導演蘇達暌違15年的「祖孫重逢」，徐若瑄展現出極致的專業與敬業精神，為電影注入最真摯且深沉的靈魂守護。

談及接演契機，徐若瑄透露媽媽本身就是泰雅族「白巫」傳人，因此接到蘇達導演的邀約時，心裡深受感召，直呼這一切就像是祖靈冥冥之中的安排，完全沒有猶豫就雀躍答應。為了完美呈現部落巫師的威嚴與靈氣，她提前兩個月進行瘋狂苦練，更請出徐媽媽擔任嚴格的「正音老師」。

徐若瑄笑說，拍攝過程中最難忘的就是「同時被兩個媽媽嚴厲矯正口音」！當時飾演她丈夫兼族語老師的洪金輝帶了媽媽到現場，兩個媽媽為了她的一個捲舌音同時出面指導、嚴格要求，溫馨可愛的畫面讓她至今難忘。

除了語言難關，極致的物理考驗更挑戰著她的耐力。雖然特別演出的拍攝期僅有短短3天，但每次上戲前都得經歷長達5小時的繁複化妝過程。化妝師不僅要在她的臉上與雙手噴滿雀斑、畫上和用膠水黏上深淺不一的皺紋，還得將頭髮乾枯染白。

為了幫劇組節省時間，爭取大家都可以多睡一點，徐若瑄乾脆連續4天不洗頭，以便髮型師直接微調造型。她打趣地說：「還好我有經歷過坐月子30天沒洗頭的考驗，這點小癢完全是小Case！只要觀眾能深深走入角色的世界裡，這一切都非常值得。」瘋狂的敬業態度令人佩服！盡情燃燒演員魂、展現實力派演技。

儘管因時空背景不同，徐若瑄在片中未能與日本喜劇天后渡邊直美同框對戲，她們一個負責爆笑喜劇、一個負責白巫祖靈的靈魂守護，這種遠距離的跨海呼應，給了電影很奇妙又豐富的層次感。

她表示：「對這次隔空同台感到相當過癮，直美的喜劇魅力與表演能量非常強大！」而提及片中的山林氛圍，徐若瑄感性分享，雖然此生征服過唯一的山是台北象山，但小時候每逢寒暑假，媽媽都會帶她們回苗栗山上部落住，成長過程中的大自然養分與溫泉山菜記憶，都成為她這次融入部落阿嬤角色的重要養分。

導演蘇達與徐若瑄的緣分更可追溯至15年前的影史巨作「賽德克‧巴萊」，當時兩人飾演花岡二郎夫妻；如今蘇達身兼編導，兩人竟在片中成為「祖孫」。殺青宴上蘇達驚喜提到這段往事，讓徐若瑄笑稱差點跪下來道謝，直呼「我覺得我們夫復何求啊」。

蘇達感性表示：「若瑄過去總帶著女神光環，但這次她讓女神下凡，成為一位因為不甘與思念而自我放逐的巫醫。她展現了前所未見的深沉與痛楚，眼神裡盡是泰雅孩子最純粹的古老靈魂。能邀請她來『成為』這個角色，真的是夫復何求！」

電影「怎麼可能我家的祖先是你家的鬼」劇情敘述日本天后茱麗葉（渡邊直美 飾）帶著崩潰的經紀人小羅（劉以豪 飾）深入台灣山區尋根，在當地好友心嵐（小薰 飾）與男友萬德（蘇達 飾）的帶領下，一行人卻在山林迷霧中遭遇接二連三的靈異奇觀。隨著他們逐步靠近神祕靈湖，每個人深藏內心的秘密竟悄悄喚醒了未知的邪靈，展開一場失控又爆笑的撞鬼冒險。

徐若瑄化身最美阿嬤，5小時老妝燃燒演員魂。（圖／華映娛樂提供）

徐若瑄（左）與蘇達從「賽德克巴萊」夫妻檔蛻變為祖孫在「祖先鬼」重逢。（圖／華映娛樂提供）

徐若瑄展現出極致的專業與敬業精神。（圖／華映娛樂提供）

徐若瑄挑戰從影最高難度，回憶媽媽童年帶回部落，記憶化為表演養分。（圖／華映娛樂提供）

徐若瑄翻轉形象演泰雅族白巫，戲外認了「只征服過台北象山」。（圖／華映娛樂提供）