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Hebe慶祝新專輯錄完 抄經取代舉杯 致謝陪唱夥伴小白

娛樂新聞組／綜合報導
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田馥甄新專輯錄音完成。（取材自臉書）
田馥甄新專輯錄音完成。（取材自臉書）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：田馥甄宣布第6張個人專輯錄音工作正式殺青。
  • 重點二：錄音完成後她選擇抄經靜心，不以喝酒方式慶功。
  • 重點三：她感謝製作夥伴與陪唱小白，形容旅程充滿驚喜。

田馥甄（Hebe）新專輯持續受到粉絲關注，她日前在社群曝專輯的最新進度，宣布第6張個人專輯錄音工作正式「殺青」，為這段製作旅程畫下階段性句點。她透露，錄音完成後沒有選擇舉杯喝酒慶功，而是「一個人回家，以抄經靜心代替舉杯酒精」，用自己的方式為這段旅程留下紀念。

「噓！星聞」報導，田馥甄表示，這次錄音終於圓滿完成製作，並感性寫下：「小小慶功圓滿完成製作這段路。」字裡行間流露出完成作品後的踏實與感謝，也讓粉絲相當期待這張新專輯接下來的消息。

對於一路參與六專製作的夥伴，田馥甄也特別致謝，感謝「這張專輯所有的創作者及協助錄音期順利完成的夥伴們」，更感性表示：「謝謝你們陪我走了一段沒有預期會看見的風景。」透露這張作品對她而言，不只是音樂上的創作，也是一段充滿未知與意外收穫的旅程。

除了工作夥伴外，田馥甄還分享了錄音期間一直陪伴自己的「小白」，是一個白色小狗的擺飾。她透露，自己總是會把小白帶進錄音室，放在譜架上陪著自己唱歌。如今錄音殺青，她也特別向這位特殊「陪唱夥伴」道謝，增添幾分溫暖與可愛。

田馥甄新專輯錄音完成，透露自己以抄經靜心代替舉杯酒精慶功，（取材自臉書）
田馥甄新專輯錄音完成，透露自己以抄經靜心代替舉杯酒精慶功，（取材自臉書）

田馥甄新專輯錄音完成，還分享錄音期間一直陪伴自己的「小白」擺飾。（取材自臉書）
田馥甄新專輯錄音完成，還分享錄音期間一直陪伴自己的「小白」擺飾。（取材自臉書）

精華 FAQ

  • 她透露第6張個人專輯的錄音工作已經正式完成，等於為這段製作旅程畫下階段性句點，也讓關注新專輯的粉絲更加期待後續消息。

  • 她沒有選擇喝酒慶祝，而是獨自回家以抄經靜心，透過較內斂、平和的方式紀念作品完成，展現她對這段旅程的珍惜與沉澱。

  • 她感謝所有創作者與協助錄音期順利完成的夥伴，也提到一個白色小狗擺飾「小白」一直陪她進錄音室唱歌，成為她很特別的陪唱夥伴。

田馥甄

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