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少將父親百歲逝 潘若迪背家書淚憶 談兒時一路被打到大

記者葉君遠／綜合報導
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62歲的潘若迪對父親、女兒和老友都重情義。(記者葉君遠／攝影)
62歲的潘若迪對父親、女兒和老友都重情義。(記者葉君遠／攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：潘若迪憶父親過世當天，仍先完成沈玉琳復出記者會才返台東奔喪。
  • 重點二：他回憶軍旅時收到父親手寫家書與200元零用金，信中文字伴隨一生。
  • 重點三：少將父親嚴格軍事教育不給特權，他對女兒則寵愛有加、夫妻也澄清未離婚。

潘若迪父親今年3月過世，當天他沒趕回家而是去參加沈玉琳復出記者會，台上兩人相擁時淚水盈眶，但淚中混著失去父親的痛、和老友重生的複雜滋味，如今已能在脫口秀中說出這段，還背出當年父親用毛筆寫給他的家書，那封信的文字，跟了他一輩子。

當年潘若迪入伍服役8年半，父親在他行李中塞了一封信和200元零用金，他在軍中拆開時只對200元驚喜，「因為這是從小到大他第一次給我錢」，首次放假時重看用宣紙寫的信，父親的文字此時才重重刻進心裡，「那也是我軍旅生涯中他寫給我的唯一一封信」。

潘若迪的父親是陸軍退役少將潘麗生，潘若迪當兵卻從未靠父親的身分取得任何特權。入伍時有身家調查要求寫家庭狀況，父親要他不能填自己的職業、軍銜，就是要潘若迪以自己獨立的個體去迎接各種磨練。

潘父退休一直住台東，過世當天潘若迪在台北準備參加沈玉琳記者會，早上聽到消息，當下就決定把工作做完再走，沈玉琳完全不知情，他忙完後趕回台東處理後事，沈玉琳後來得知還問他「你怎不說」，潘父100歲高壽去世，爺爺走時101歲、奶奶97歲，潘家似有長壽基因。

父親對他從小就施以軍事教育，他笑說眷村孩子一路打到大，但他不曾以此對如今已14歲的女兒潘朵拉，「她媽媽扮黑臉，她打過女兒，我從來沒有」，他甚至甘願當女兒的許願池，曾經陪她追星到南韓，在人群中排隊搶票看Super Junior、舒華。

前陣子傳出他跟老婆鬧離婚，他笑說夫妻倆好得很，結婚15年早過了磨合期，「哪對夫妻不吵架，但到現在，我們也不吵了」，每次沈玉琳上節目都爆他老婆的料，還說潘若迪跟女保母泡澡，他笑說，「老沈愛胡說八道，老婆跟他也熟，都習慣了」。

精華 FAQ

  • 因為當天他原本要參加沈玉琳復出記者會，雖然接到父親過世消息很難過，仍決定先把工作完成，再趕回台東處理後事。

  • 他入伍時，父親在行李裡放了1封用毛筆寫在宣紙上的家書和200元零用金；他當下只對錢驚喜，後來才真正讀懂信中父愛。

  • 文章寫到父親對他採嚴格軍事教育且不給特權，他對女兒則相當寵愛，曾陪追星搶票；至於離婚傳聞，他也澄清夫妻感情很好。

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