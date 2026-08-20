吊鋼絲拍「房間裡的大象」 楊丞琳MV抱回6座泰利獎

楊丞琳「房間裡的大象」MV獲國際大獎。（圖／樹與天空提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 楊丞琳〈房間裡的大象〉MV勇奪6座泰利獎。

楊丞琳〈房間裡的大象〉MV勇奪6座泰利獎。 重點二： 作品獲最佳音樂錄影帶、導演與剪輯等獎項。

作品獲最佳音樂錄影帶、導演與剪輯等獎項。 重點三：她親吊鋼絲拍攝高難度傾斜屋場景，呈現壓迫感。

楊丞琳 專輯「房間裡的大象」同名歌曲MV奪下「The Telly Awards泰利獎榮，該獎項是世界最大規模的影片及電視節目競賽之一，素有「美國電視節目界奧斯卡 」美譽，這次她一口氣抱回6座泰利獎，包括Music Video最佳音樂錄影帶、Directing最佳導演、Editing最佳剪輯、Art Direction最佳藝術指導；銀獎項目為3D / CG Animation 、Visual Effects視覺特效。聽聞在國際上獲獎的喜訊，楊丞琳直呼：「MV獲獎很驚喜、很開心！這張專輯在去年發行了，希望大家會喜歡，有很多的感謝跟感動。」

楊丞琳深深致謝幕後團隊的辛苦付出：「非常謝謝仙草影像與陳奕仁導演！謝謝他們願意聆聽我對於視覺上想表達的方式，把我心目中的歌曲感受，用影像完整去呈現給所有的聽眾與觀眾。」據了解，MV籌備時間相當長，拍攝前半年就反覆開會討論，當天出動高規格的團隊陣容拍攝，再加上精心剪輯後製才終於完成影像，她感動表示：「大家真心把作品做好，同心協力去完成一件事情，這個挑戰就變得沒有那麼困難。」

「房間裡的大象」MV由陳奕仁導演與仙草影像操刀，導演特別用心打造了「1:1」真實傾斜屋裝置，楊丞琳親自吊鋼絲上陣，整個人得一次次在失衡的空間中慢慢傾斜移動滑落，呈現出被恐懼壓迫下的揪心掙扎。當陳奕仁導演提出這個高難度的危險動作腳本時，楊丞琳毅然決定答應、克服恐懼去大膽嘗試，只為了能完整清楚去呈現歌曲意境。她回憶在片場看到裝置時非常震撼，對成品也非常滿意：「為了這一幕冒著危險吊鋼絲、每次傾斜後又要再重新恢復場景，雖然蠻危險又耗時，這幕真的是值得又深刻。」

楊丞琳的「房間裡的大象」MV由陳奕仁導演與仙草影像操刀，導演特別用心打造了「1:1」真實傾斜屋裝置。（圖／樹與天空提供）

楊丞琳的「房間裡的大象」MV由陳奕仁導演與仙草影像操刀，導演特別用心打造了「1:1」真實傾斜屋裝置。（圖／樹與天空提供）

楊丞琳的「房間裡的大象」MV拿下The Telly Awards泰利獎6項肯定。（圖／樹與天空提供）