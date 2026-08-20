我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跟裴洛西唱反調？陳詩敏主張禁止國會議員股票交易

李維特才宣布將離任 白宮立法事務主任也要走

吊鋼絲拍「房間裡的大象」 楊丞琳MV抱回6座泰利獎

記者梅衍儂／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
楊丞琳「房間裡的大象」MV獲國際大獎。（圖／樹與天空提供）
楊丞琳「房間裡的大象」MV獲國際大獎。（圖／樹與天空提供）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：楊丞琳〈房間裡的大象〉MV勇奪6座泰利獎。
  • 重點二：作品獲最佳音樂錄影帶、導演與剪輯等獎項。
  • 重點三：她親吊鋼絲拍攝高難度傾斜屋場景，呈現壓迫感。

楊丞琳專輯「房間裡的大象」同名歌曲MV奪下「The Telly Awards泰利獎榮，該獎項是世界最大規模的影片及電視節目競賽之一，素有「美國電視節目界奧斯卡」美譽，這次她一口氣抱回6座泰利獎，包括Music Video最佳音樂錄影帶、Directing最佳導演、Editing最佳剪輯、Art Direction最佳藝術指導；銀獎項目為3D / CG Animation 、Visual Effects視覺特效。聽聞在國際上獲獎的喜訊，楊丞琳直呼：「MV獲獎很驚喜、很開心！這張專輯在去年發行了，希望大家會喜歡，有很多的感謝跟感動。」

楊丞琳深深致謝幕後團隊的辛苦付出：「非常謝謝仙草影像與陳奕仁導演！謝謝他們願意聆聽我對於視覺上想表達的方式，把我心目中的歌曲感受，用影像完整去呈現給所有的聽眾與觀眾。」據了解，MV籌備時間相當長，拍攝前半年就反覆開會討論，當天出動高規格的團隊陣容拍攝，再加上精心剪輯後製才終於完成影像，她感動表示：「大家真心把作品做好，同心協力去完成一件事情，這個挑戰就變得沒有那麼困難。」

「房間裡的大象」MV由陳奕仁導演與仙草影像操刀，導演特別用心打造了「1:1」真實傾斜屋裝置，楊丞琳親自吊鋼絲上陣，整個人得一次次在失衡的空間中慢慢傾斜移動滑落，呈現出被恐懼壓迫下的揪心掙扎。當陳奕仁導演提出這個高難度的危險動作腳本時，楊丞琳毅然決定答應、克服恐懼去大膽嘗試，只為了能完整清楚去呈現歌曲意境。她回憶在片場看到裝置時非常震撼，對成品也非常滿意：「為了這一幕冒著危險吊鋼絲、每次傾斜後又要再重新恢復場景，雖然蠻危險又耗時，這幕真的是值得又深刻。」

楊丞琳的「房間裡的大象」MV由陳奕仁導演與仙草影像操刀，導演特別用心打造了「1:...
楊丞琳的「房間裡的大象」MV由陳奕仁導演與仙草影像操刀，導演特別用心打造了「1:1」真實傾斜屋裝置。（圖／樹與天空提供）

楊丞琳的「房間裡的大象」MV由陳奕仁導演與仙草影像操刀，導演特別用心打造了「1:...
楊丞琳的「房間裡的大象」MV由陳奕仁導演與仙草影像操刀，導演特別用心打造了「1:1」真實傾斜屋裝置。（圖／樹與天空提供）

楊丞琳的「房間裡的大象」MV拿下The Telly Awards泰利獎6項肯定。...
楊丞琳的「房間裡的大象」MV拿下The Telly Awards泰利獎6項肯定。（圖／樹與天空提供）

精華 FAQ

  • 這支MV共抱回6座泰利獎，包含Music Video最佳音樂錄影帶、Directing最佳導演、Editing最佳剪輯、Art Direction最佳藝術指導，以及3D / CG Animation和Visual Effects兩項銀獎。

  • 她表示得知國際獲獎消息時感到很驚喜也很開心，並感謝專輯與MV能被大家喜歡，同時特別謝謝仙草影像與陳奕仁導演的投入，讓作品完整呈現。

  • MV打造了1:1真實傾斜屋裝置，楊丞琳親自吊鋼絲在失衡空間中移動滑落，呈現被恐懼壓迫的掙扎感，拍攝危險且耗時，但她認為非常值得。

楊丞琳 奧斯卡

上一則

劉亦菲百元防曬衣搭名牌包 「高定是工作 平價是生活」

下一則

張柏芝陪中獎粉絲 嗨玩香港迪士尼 一貼心舉動被讚爆

延伸閱讀

觀影說劇╱「明月共此時」盧卡諾首映 黃冠智、張懷秋興奮

觀影說劇╱「明月共此時」盧卡諾首映 黃冠智、張懷秋興奮
以古箏征服國際樂壇 華女荷蓓蓓奪HIMA New Age獎項

以古箏征服國際樂壇 華女荷蓓蓓奪HIMA New Age獎項
呂植宇赴倫敦拍MV搭訕路人…1句話邀入鏡 結局意外曝光

呂植宇赴倫敦拍MV搭訕路人…1句話邀入鏡 結局意外曝光
金馬大贏家「大濛」獲選代表台灣 拚奧斯卡「最佳國際影片」

金馬大贏家「大濛」獲選代表台灣 拚奧斯卡「最佳國際影片」

熱門新聞

康康(左)邀7歲女兒Alyssa同台飆唱。圖／麗星郵輪提供

全場融化…康康7歲愛女萌翻 吐槽沈玉琳、黃鐙輝不要臉

2026-08-18 13:04
黃西田與女兒黃露瑤、陳慧娥（阿娥）與女兒林吟蔚。圖／台視提供

不想承認爸爸是黃西田 黃露瑤：真的很想撕掉這個標籤

2026-08-16 16:59
「功夫女足」導演周星馳（右）與主演迪麗熱巴。（取材自微博）

「功夫女足」回主場 香港上映火爆…觀眾不滿這件事

2026-08-13 17:13
陳美齡看不出來已70歲。（取材自臉書）

母子4人皆校友 昔日香港玉女歌手 70歲陳美齡帶孫逛史丹福「凍齡如少女」

2026-08-14 22:11
妮可基嫚近期親吐婚姻真相。路透

妮可基嫚19年婚姻告結親吐真實心聲 苦嘆「世事不公」

2026-08-17 14:14
謝霆鋒二兒子Quintus（謝振南）亮相排球賽場。（取材自微博）

謝霆鋒次子曝近照 網：眉眼根本張柏芝、神韻像爸

2026-08-16 02:26

超人氣

更多 >
加州豪宅價值1480萬 哈利王子「搬回英國」不恢復王室義務

加州豪宅價值1480萬 哈利王子「搬回英國」不恢復王室義務
綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返

綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返
從未跟趙建銘過情人節 陳幸妤：開心今天收到好多禮物

從未跟趙建銘過情人節 陳幸妤：開心今天收到好多禮物
「最佳飛機餐」評選 新加坡航空拿第二、這家霸氣封王

「最佳飛機餐」評選 新加坡航空拿第二、這家霸氣封王
才開賣一天 Hello Kitty怪獸玩具瘋 跨海代購喊高價

才開賣一天 Hello Kitty怪獸玩具瘋 跨海代購喊高價