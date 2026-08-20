陳盈潔病照曝光 許常德批不尊重當事人 陳凱倫回應了

已故台語歌壇資深歌后陳盈潔(左)和許常德(右)是多年好友。(取材自臉書)

台語歌壇資深歌后陳盈潔12日病逝，生前音樂人許常德一直積極籌備募款音樂會，幫家屬籌措醫藥費，不料日前他發文痛批有人「藉著探視關心的名義，去拍攝別人病容拿來曝光」，他在接受「鏡報」訪問時，證實貼文所說之人就是陳凱倫。

「噓！星聞」報導，許常德透露陳凱倫去探視陳盈潔，第一次拍照時，他就告訴對方照片不可以發出去，之後陳凱倫又去探視時又再次拍照，家屬因為心軟，所以就讓他拍，這2年期間陳凱倫來探視陳盈潔時就會拍照。雖然陳凱倫曾保證照片只會自己留做紀念，但最後看到陳凱倫把照片分享到社群上，讓他感到很不滿。

許常德氣到甚至不願再提起對方名字，過去更曾提到在錄節目與其他藝人合照，都會先徵詢對方照片是否能公開，更何況現在是臥病在床的照片，痛批陳凱倫以探視關心為由拍照，之後就將照片公開，對根本不尊重當事人。

對此，陳凱倫回應表示，那些照片並非他拍的，而且2024年給陳盈潔過生日時，照片就已出現在臉書上，目前只想好好懷念陳盈潔，其他就不再多最回應。

陳凱倫(右)曾去探視陳盈潔(左)，並為她慶生。 （取材自YouTube）