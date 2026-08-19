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戲說從頭╱化身「阿珠媽」超吸睛 姚黛瑋「捲捲頭本色」演出

記者陳慧貞／綜合報導
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姚黛瑋(右)加入「豆腐媽媽」飾演范瑞君(左)的妹妹，但個性卻像姊姊，習慣照顧家人...
姚黛瑋(右)加入「豆腐媽媽」飾演范瑞君(左)的妹妹，但個性卻像姊姊，習慣照顧家人。（圖／民視提供）

台灣資深藝人姚黛瑋加入民視8點檔「豆腐媽媽」，劇中飾演范瑞君的妹妹「周碧珠」，雖是妹妹，性格卻像姊姊，習慣照顧家人，因角色設定自南韓返台，她不僅頂著韓大嬸捲捲頭，還會撂韓語，她笑說：「原來我真的有成為阿珠媽(韓語，大嬸)的潛力。」

「豆腐媽媽」先前在社群平台曬出一張神祕背影照，沒想到吸引超過220萬人瀏覽，網友好奇背景真正身分，如今正式揭曉神祕人物就是姚黛瑋。談及新角色，她分析，「周碧珠」個性「有一點恰北北(台語，兇巴巴)，但背後卻有更多的關心、情感」，算是「刀子嘴豆腐心」，加上角色說話簡潔、不拖泥帶水，與自己真實個性意外契合，幾乎像本色演出。

劇中，「周碧珠」自南韓返台後，重新回到家人身邊，也讓原本就充滿情感牽絆的家庭關係再度掀起波瀾。她表面上個性強勢、講話直接，凡事喜歡插手，但其實每一次看似愛管人的背後，都藏著對家人的關心。隨著故事發展，她也將與劇中其他角色產生更多互動，除了帶來家庭情感上的碰撞，也增添不少生活化的趣味與笑料，成為劇情中相當有記憶點的新角色。

為了呈現南韓大嬸形象，姚黛瑋與髮型師討論造型，沒想到一頭捲捲頭搭配繽紛服裝效果超吸睛，有時來不及拆髮，頂著頭外出，還會有便利商店員工稱讚她「可愛」，後來她乾脆也將真髮燙成捲捲頭。為了劇中偶爾穿插兩句韓文，姚黛瑋也特別請教會韓文的外甥女，還透過AI建議，其實不必滿口韓文，只要適時加入幾個關鍵語助詞即可，因此她在戲裡加入「Fighting」、「啊西」等韓語，為角色增色。

此外，姚黛瑋再度與藍葦華合作，兩人過去曾在「愛的榮耀」中演夫妻，這次關係大轉變，姚黛瑋進棚碰到對方時，還故意逗藍葦華：「叫我媽媽！」讓他一頭霧水，現場互動笑料十足。

從捲髮造型到偶爾蹦出的韓語，姚黛瑋這次在「豆腐媽媽」不僅帶來鮮明的喜感，也替劇中家庭故事增添新的變化。

精華 FAQ

  • 她飾演范瑞君的妹妹周碧珠，雖然是妹妹，個性卻像姊姊，習慣照顧家人，講話直接又帶點兇巴巴，但其實很重感情。

  • 劇組先前釋出的神祕背影照吸引超過220萬人瀏覽，讓外界好奇身分，最後才揭曉是姚黛瑋。她的捲捲頭和繽紛造型也相當搶眼。

  • 她和髮型師討論後做出捲捲頭造型，甚至把真髮也燙捲；韓文部分則請教外甥女並參考AI建議，在戲裡加入Fighting、啊西等關鍵語助詞。

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