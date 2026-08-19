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金馬大贏家「大濛」獲選代表台灣 拚奧斯卡「最佳國際影片」

娛樂新聞組／綜合報導
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電影「大濛」將代表台灣角逐奧斯卡「最佳國際影片獎」。（圖／華文創提供）
電影「大濛」將代表台灣角逐奧斯卡「最佳國際影片獎」。（圖／華文創提供）

曾以「消失的情人節」抱回金馬多項大獎的台灣導演陳玉勳，新作「大濛」傳來好消息。相關單位近日宣布，「大濛」將代表台灣角逐第99屆奧斯卡金像獎「最佳國際影片」。這部融合笑中帶淚與庶民情感的作品，能否延續台灣電影近年的國際聲勢，受到影迷高度期待。

「大濛」的片名取自台語「大霧」，故事背景設定在1950年代白色恐怖籠罩下的台灣。面對一段沉重而敏感的歷史，陳玉勳並沒有選擇以嚴肅說教的方式處理，而是延續自己獨特的「勳式幽默」，從小人物的日常生活出發，讓時代洪流中的悲歡離合變得更加貼近觀眾。

電影透過庶民視角描繪亂世中的人情冷暖，在危機與壓迫之下，角色依然努力生活、尋找希望。片中人物性格鮮明，故事節奏時而幽默、時而揪心，笑聲背後藏著時代的重量，也讓觀眾在看見荒謬與無奈之餘，更感受到普通人在動盪年代中展現的善良、堅韌與求生意志。

「大濛」上映後，不僅在台灣影壇獲得亮眼成績，也一路累積國際影展口碑。影片在第62屆金馬獎一舉拿下「最佳劇情片」、「最佳原著劇本」、「最佳美術設計」及「最佳造型設計」4項大獎，成為當屆頒獎典禮的重要贏家；到了第28屆台北電影獎，則是拿下5項殊榮。

除了國內獎項加持，「大濛」也在海外影展獲得關注。該片曾於義大利烏迪內遠東影展（Far East Film Festival, Udine）、香港國際電影節等活動亮相，持續累積國際觀眾口碑，提高海外能見度。

據悉，李安執導的台灣電影「臥虎藏龍」曾在2001年、第73屆奧斯卡金像獎贏得「最佳國際影片」，並一口氣抱回4座獎項。如今「大濛」能否再為台灣電影寫下新的奧斯卡篇章，備受影迷期待。

精華 FAQ

  • 《大濛》兼具本土題材、成熟創作與國際可看性，並在金馬與台北電影獎獲得多項肯定，顯示其藝術與市場潛力，因此被選為台灣代表，角逐第99屆奧斯卡最佳國際影片。

  • 電影背景設定在1950年代白色恐怖籠罩下的台灣，陳玉勳沒有以沉重說教呈現，而是用「勳式幽默」從小人物日常切入，讓歷史悲劇更貼近觀眾，也更能呈現人性的韌性。

  • 《大濛》在第62屆金馬獎拿下最佳劇情片、最佳原著劇本、最佳美術設計與最佳造型設計等4獎，第28屆台北電影獎也抱回5項殊榮，另曾在義大利烏迪內遠東影展與香港國際電影節亮相。

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