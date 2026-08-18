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柯震東為戲增胖10公斤 連跑30場見面會 自認是「笨小孩」

記者陳穎／綜合報導
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柯震東(左)、邱士縉出席「我未許願先吹蠟燭」特映活動。(圖／華映提供)
柯震東(左)、邱士縉出席「我未許願先吹蠟燭」特映活動。(圖／華映提供)

台、港、澳跨地合作的電影「我未許願先吹蠟燭」近日上映，主演柯震東馬不停蹄跑戲院與粉絲見面，連續兩個周末從北到南奔波，累計出席超過30場包場及特映活動，與觀眾近距離交流。上周末有港星邱士縉助陣，本周則由天才童星「JOJO」梅靜妍連袂出席，現場不僅氣氛熱烈，也出現不少有趣提問。

映後活動中，有觀眾邀請柯震東、邱士縉分別用一首歌形容自己的角色，柯震東選擇「笨小孩」代表片中「志華」，邱士縉則挑了林宥嘉的粵語歌曲「壞與更壞」，兩人選歌都被認為相當符合角色個性。

即將迎來36歲生日的邱士縉，先前在台北宣傳期間提前接受劇組與工作人員祝福。他還沒吹蠟燭就先許下生日願望，第一個願望就是希望「我未許願先吹蠟燭」票房大賣，第二個願望則是希望自己能持續朝演員之路發展，「希望未來也能遇上跟本片一樣棒的團隊合作。」

為了宣傳電影赴台，邱士縉也大啖台灣美食。維持精壯身材的他，到台灣前就許願想吃鹽水雞，抵達後監製唐在揚立刻送上通化夜市知名鹽水雞。由於宣傳行程滿檔，經常一路工作到晚上10時多，他也趁空檔品嘗高鐵雞腿便當，還曾路過寧夏夜市，快速買了地瓜球、甜不辣，以及心心念念的西瓜汁，首映會後則和劇組一起享用麻辣火鍋，雖然行程緊湊，仍讓他吃遍不少台灣美食，直呼滿足。

另一方面，柯震東在各場映後活動中，被問得最多的話題之一，就是為了演出角色增胖10公斤，以及學習粵語的過程。與他合作的澳門女孩JOJO也替他掛保證：「他講的粵語是完全聽得懂，有一點點口音本來就很正常。」至於本人與角色「志華」最大的相似之處，柯震東則簡單回答：「一樣善良。」

邱士縉則因來自香港偶像團體MIRROR，此次也是首度演出台灣電影，因此現場觀眾最常問他，究竟更喜歡唱跳偶像還是演員身分？對此，他表示自己並沒有把自己定位成偶像，未來仍希望有更多機會挑戰戲劇作品，甚至笑說：「也可以演反派，反派戲分不多，但是會被記住。」他也特別稱讚台灣觀眾的提問相當有深度，讓他留下深刻印象。

「我未許願先吹蠟燭」由唐在揚監製、周鉅宏及胡錦筵執導，集結柯震東、梅靜妍、金燕玲、庹宗華及邱士縉等演員主演，作品先後入選義大利遠東國際電影節、紐約亞洲影展及台北電影節國際新導演競賽。

精華 FAQ

  • 他為角色特別增胖10公斤，並投入學習粵語，還在連續兩個周末北中南奔波，累計參與超過30場包場與特映活動，積極與觀眾近距離互動宣傳。

  • 當被問到用一首歌形容角色時，柯震東選擇「笨小孩」來代表志華，並補充自己和角色最大的相似之處就是一樣善良，讓觀眾更容易理解人物特質。

  • 邱士縉希望電影票房大賣，也盼自己能持續挑戰演員之路；他同時品嘗鹽水雞、便當、夜市小吃和麻辣火鍋，對台灣觀眾深度提問印象深刻。

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