離婚後仍互動 方志友：對嫁楊銘威 沒有一刻後悔過

方志友宣布離婚後，首度公開現身。(記者沈昱嘉／攝影)

台灣女星方志友日前公開與楊銘威結束11年婚姻，近日首度露面，一身黑色露肩平口洋裝、搭配長靴出席公視台語台時代戲「再見1987」首映會，宛如「霹靂嬌娃」的裝扮，氣勢十足。談及近況，方志友態度坦然，透露前晚兩人還一起出席朋友餐廳開幕，和楊銘威的互動也「一切如常」，強調彼此仍像家人、朋友一樣，會互相關心、一起吃飯，對這段婚姻從開始到結束，她說：「沒有一刻後悔過」。

關於婚姻破裂的時間點，方志友沒有明確點出，僅稱5月出席活動時的確尚未離婚，只是還在協商期，雙方經過充分溝通後做出決定，她坦言：「婚姻本來就不是考試，所以沒有正確答案，我們就是自然而然走到這裡了。」11年婚姻結束，兩人有共識目前需要努力的事就是工作與孩子，未來也不排斥同框、同台，至於離婚後兩人是否仍同住，她則笑說：「這個保留。」

提到新作「再見1987」，方志友與林哲熹、禾浩辰、蘇明明、林雨宣等，韓知名演員文熙景、李侑菲出席首映會，演員們分享拍戲過程，方志友坦言受作品影響甚深，首映會上看片花一度忍不住淚崩，她回想拍攝期間，為了進入戰亂時代的情境，刻意放下手機，讓自己沉浸角色，由於劇情沉重，她也擔心將角色情緒帶回家，因此每天回家前30分鐘，會在車上聽音樂、深呼吸，讓自己慢慢抽離角色。

林哲熹在劇中分別與方志友、韓星李侑菲產生橫跨40年的情感糾葛，說起和兩人的對手戲，他坦言和方志友是年輕時雙向奔赴的純愛，而李侑菲詮釋的角色則是恩人、兄妹情誼，大時代造成的情感無奈，讓他成了劇組「渣男」。