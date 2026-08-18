我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

槍殺妻子死囚18日伏法 佛州今年第13次執行死刑

菲律賓校園槍擊2死9傷 學生帶2把槍進校 還全程拍攝

心疼16歲長子被比較 林志穎護兒：Kimi就是Kimi

記者林士傑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
林志穎明年將迎來別具意義的出道35周年。(圖／AEPL提供)
林志穎明年將迎來別具意義的出道35周年。(圖／AEPL提供)

林志穎曾因車禍重傷，康復後一切安全為上，近來愛上匹克球，日前出席AEPL亞洲菁英匹克球聯盟活動，直呼匹克球比賽車還刺激。對於16歲長子Kimi成為話題人物，他低調不願多談，私下鼓勵兒子做自己，盼外界別過度關注，喊話：「Kimi就是Kimi，為什麼大家要把我跟他放一起比。」

他和老婆都不排斥小孩加入演藝圈，透露10歲兒子Jenson熱愛音樂，主動要求學鋼琴、吉他等，表演台風穩健，現仍處於摸索階段。他想讓兒子自由發展，不過度干涉規畫，「出道前提是先通過我這關，因為身為星二代會更受關注，希望他培養出全方位的才華」，也能接受兒子接受韓國專業培訓，林志穎說：「希望兒子是真的喜歡演藝圈再走這行。」

16歲簽約、17歲出道的他，明年迎來別具意義的出道35周年，面對許多演唱會邀約，他考量到完整性遲未點頭，「不想要東做一場西做一場，希望是規畫相當完整的巡演」。不過他今年會舉辦生日會，也將推出新歌，21日會當職棒統一獅主題日嘉賓，他說：「之前周杰倫開唱時，有上去舞台站一下，這次是我在大巨蛋的第一次演出。」

林志穎 匹克球

上一則

77歲劉松仁罕露面 「俠客老去 風骨猶存」引熱議

下一則

離婚後仍互動 方志友：對嫁楊銘威 沒有一刻後悔過

延伸閱讀

曝投資曾暴賠 62歲高明駿笑談追妻史：曾連電話都要不到

曝投資曾暴賠 62歲高明駿笑談追妻史：曾連電話都要不到

謝霆鋒16歲兒近照曝光 183公分高䠷身材帥炸 網驚：根本張柏芝翻版

謝霆鋒16歲兒近照曝光 183公分高䠷身材帥炸 網驚：根本張柏芝翻版
8歲兒拍電影 Janet：今年收入、工作超過我 退休就靠他

8歲兒拍電影 Janet：今年收入、工作超過我 退休就靠他

林志玲曬帥兒照 AKIRA台北開唱兒子獻聲

林志玲曬帥兒照 AKIRA台北開唱兒子獻聲

熱門新聞

黃西田與女兒黃露瑤、陳慧娥（阿娥）與女兒林吟蔚。圖／台視提供

不想承認爸爸是黃西田 黃露瑤：真的很想撕掉這個標籤

2026-08-16 16:59
「功夫女足」導演周星馳（右）與主演迪麗熱巴。（取材自微博）

「功夫女足」回主場 香港上映火爆…觀眾不滿這件事

2026-08-13 17:13
周星馳和劉嘉玲是多年好友。（取材自劉嘉玲微博）

周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場

2026-08-09 19:12
謝婷婷曬照片悼念謝賢（前）冥壽。（取材自微博）

謝賢90歲冥壽 女兒謝婷婷曬珍貴合照「真的真的想你」

2026-08-10 19:38
陳美齡看不出來已70歲。（取材自臉書）

母子4人皆校友 昔日香港玉女歌手 70歲陳美齡帶孫逛史丹福「凍齡如少女」

2026-08-14 22:11
中國歌手汪峰。（取材自微博）

汪峰談女兒美國留學「被迫長大」：停電在外坐1晚、快遞出包等18天

2026-08-11 22:59

超人氣

更多 >
華人網紅罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉

華人網紅罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉
無痛存下一半以上收入 超級儲蓄者都用這4招

無痛存下一半以上收入 超級儲蓄者都用這4招
妮可基嫚19年婚姻告結親吐真實心聲 苦嘆「世事不公」

妮可基嫚19年婚姻告結親吐真實心聲 苦嘆「世事不公」
微軟高管當街遭槍殺 竟是前妻精心策畫

微軟高管當街遭槍殺 竟是前妻精心策畫
伊朗宣告轉守為攻 設期限要美國照辦 否則準備升級戰事

伊朗宣告轉守為攻 設期限要美國照辦 否則準備升級戰事