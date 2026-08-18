心疼16歲長子被比較 林志穎護兒：Kimi就是Kimi

林志穎明年將迎來別具意義的出道35周年。(圖／AEPL提供)

林志穎 曾因車禍重傷，康復後一切安全為上，近來愛上匹克球 ，日前出席AEPL亞洲菁英匹克球聯盟活動，直呼匹克球比賽車還刺激。對於16歲長子Kimi成為話題人物，他低調不願多談，私下鼓勵兒子做自己，盼外界別過度關注，喊話：「Kimi就是Kimi，為什麼大家要把我跟他放一起比。」

他和老婆都不排斥小孩加入演藝圈，透露10歲兒子Jenson熱愛音樂，主動要求學鋼琴、吉他等，表演台風穩健，現仍處於摸索階段。他想讓兒子自由發展，不過度干涉規畫，「出道前提是先通過我這關，因為身為星二代會更受關注，希望他培養出全方位的才華」，也能接受兒子接受韓國專業培訓，林志穎說：「希望兒子是真的喜歡演藝圈再走這行。」

16歲簽約、17歲出道的他，明年迎來別具意義的出道35周年，面對許多演唱會邀約，他考量到完整性遲未點頭，「不想要東做一場西做一場，希望是規畫相當完整的巡演」。不過他今年會舉辦生日會，也將推出新歌，21日會當職棒統一獅主題日嘉賓，他說：「之前周杰倫開唱時，有上去舞台站一下，這次是我在大巨蛋的第一次演出。」