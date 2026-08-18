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「大濛」將代表台灣 角逐奧斯卡「最佳國際影片」

記者廖福生／即時報導
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電影「大濛」將代表台灣角逐奧斯卡「最佳國際影片獎」。（圖：華文創提供）
電影「大濛」將代表台灣角逐奧斯卡「最佳國際影片獎」。（圖：華文創提供）

台灣文化部18日宣布，經召開2027年美國第99屆奧斯卡金像獎「最佳國際影片」參賽甄選會議後，決議通過推薦由導演陳玉勳執導「大濛」代表我國參賽。

台文化部表示，台灣推薦角逐奧斯卡金像獎參賽代表名單由中華民國電影戲劇協會委託影視局辦理，總計今年報名參賽甄選的國片共計七部，經甄選委員會議熱烈討論後，多數決投票通過由「大濛」代表台灣參賽，推薦理由為「角色鮮活，敘事流暢，以生動多元的庶民視角呈現時代，既觀照台灣風貌，亦具備普世關懷」。

「大濛」片名意指「大霧」，暗喻1950年代台灣的歷史氛圍，片中深刻描繪時代巨輪下小人物求生的無奈與善良。導演陳玉勳以常民視角揭開白色恐怖歷史，致敬時代的雲與霧，也延續草根幽默本色，寫透人性悲歡善惡。

「大濛」榮獲第62屆金馬獎「最佳劇情片」、「最佳原著劇本」、「最佳美術設計」與「最佳造型設計」4項大獎；亦入圍2026年第28屆台北電影獎13項，最終勇奪「最佳劇情長片」、「最佳編劇」、「最佳原創電影歌曲」、「最佳美術設計」及「最佳造型設計」等5項殊榮。海外表現同樣亮眼，入圍義大利烏迪內遠東影展競賽單元，接連入選香港國際電影節、美國聖地牙哥亞洲影展及新加坡華語電影節，並在國際串流平台創下排行榜佳績。

文化部表示，台灣深厚的民主自由底蘊與多元文化包容力，是孕育台灣影視創作最珍貴的沃土，這份豐沛的創作能量也反映在亮眼的市場成績上，即便面對全球觀影習慣轉變的挑戰，國片仍在2025年至2026年初創下「5部破億」的紀錄。截至今年7月，國片總票房已達11.92億元、累計觀影人次突破440萬，超越去年全年度成績。

在深耕本土市場同時，為進一步拓展海外版圖，文化部去年亦推出「大航海計畫」，期盼藉由擴大國際合資合製，並深化跨國人才與技術交流，全面帶動台灣電影產業升級，穩步踏實走向國際市場。

精華 FAQ

  • 文化部18日宣布，由導演陳玉勳執導的《大濛》經甄選通過，將代表台灣參加2027年第99屆奧斯卡金像獎「最佳國際影片」項目。

  • 委員會認為《大濛》角色鮮活、敘事流暢，且以多元庶民視角呈現時代氛圍，既能反映台灣風貌，也具有跨文化的普世關懷。

  • 《大濛》先後拿下金馬獎4項大獎、台北電影獎5項獎項，並入圍多個國際影展與串流平台榜單，展現國內外市場與口碑雙重實力。

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