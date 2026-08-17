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首授權打造AI「倩影」 王祖賢：我喜新念舊 讓新世代更認識我

記者陳穎／綜合報導
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王祖賢把AI肖像授權給網路遊戲。（取材自微博）
王祖賢把AI肖像授權給網路遊戲。（取材自微博）

息影22年的「永遠的小倩」王祖賢，日前宣布將20歲至30歲全盛時期的肖像權授權給遊戲公司，以AI形式重返大眾視野，成為首位完整授權AI人臉商業應用的華語女星。她現身廣州出席活動，分享對AI技術的看法；隔天則有民眾在機場目擊一名神似王祖賢的女子推著多件行李，引發外界猜測她難得返台。

王祖賢此次與遊戲公司合作，透過AI技術重現她昔日在「新白娘子傳奇」中白素貞等經典角色形象，並打造全AI短片「倩影」，相關角色也化身遊戲中的NPC及專屬造型，掀起不少影迷關注。

對於首度授權AI形象商業運用，王祖賢表示，時代不斷進步，新世界需要新的事物，而過去累積的經典則是新世代創作的重要基礎，希望能透過這次合作，讓年輕族群重新認識自己。

談到AI發展，她也分享自己的看法，認為科技本身沒有好壞之分，「AI是很美好的，但是我們是用AI，不是被AI用。」她強調，人應該成為技術的主人，而不是反過來被技術支配。

王祖賢也透露，自己一直都是「喜新念舊」的人，年輕時就很喜歡玩遊戲，因此接到合作邀約時並沒有考慮太久，希望藉由AI角色與遊戲內容，在虛擬世界裡和年輕玩家見面，也讓更多新世代認識她過去的作品。

就在活動結束隔天，根據「壹蘋新聞網」報導。有讀者在機場目擊一名疑似王祖賢的女子現身。從曝光畫面可見，對方身材高挑、留著一頭長髮，戴著眼鏡，推著多件行李，其中還包括她過去多次使用的粉色行李箱，腳上的鞋款也與她先前公開穿過的款式相似，因此引發不少人猜測她返台探親或短暫停留。

精華 FAQ

  • 她將20歲至30歲全盛時期的肖像權授權給遊戲公司，讓其以AI形式重現她的形象，並結合遊戲推出NPC、專屬造型與全AI短片，成為華語女星中首位完整授權AI人臉商業應用者。

  • 她認為時代持續進步，新世界需要新事物，而經典是新世代創作的重要基礎。她也強調AI本身沒有好壞，重點是人要成為技術的主人，而不是反過來被技術支配。

  • 因為活動結束隔天，媒體報導有民眾在機場拍到一名疑似王祖賢的女子，外型神似她，且推著多件行李，其中還包括她常用的粉色行李箱與相似鞋款，因此引發返台猜測。

王祖賢

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