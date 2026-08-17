觀影說劇╱「明月共此時」盧卡諾首映 黃冠智、張懷秋興奮

（左起）黃冠智、Dominick Rustam、林詩安、張懷秋演出「明月共此時」入圍第79屆盧卡諾影展主競賽單元。（圖／日映影像提供）

台灣與新加坡 跨國合製的華語科幻武俠電影「明月共此時」（The House on the Moon）正式入圍第79屆盧卡諾影展主競賽單元，將與各國作品角逐最高榮譽金豹獎，更成為本屆主競賽唯一入圍的華語電影。

導演楊國瑞率台灣演員黃冠智、張懷秋、新加坡演員林詩安、加拿大 演員Dominick Rustam，以及監製陳思恩、賴佳怡、郭斯恒、剪輯陳合平等主創，日前前往瑞士盧卡諾出席首映，現場吸引逾千名觀眾進場。

首映結束後，黃冠智難掩感動表示：「真的是一部非常特別跟奇幻的電影，作為一個凡人能夠和一群神仙演戲，覺得非常不可思議。能夠參與這部作品並且來到盧卡諾影展，感到非常榮幸。」首次參與國際影展、也是第一次造訪瑞士的張懷秋則分享：「這裡一切都非常新鮮，走在這個城市看到所有的人對電影一起分享同樣的熱情，覺得非常感動。」

張懷秋坦言，首映結束後仍有種「很不真實」的感覺，「明明現場幾乎都是外國人，但是因為對電影的熱誠，大家在這個影廳看完了同一部華語的電影。」對他而言，能讓不同國家的觀眾透過電影產生共鳴，是此次盧卡諾影展之行最難忘的經驗之一。

難得來到瑞士小鎮盧卡諾，黃冠智與張懷秋也把握空檔探索當地風光、品嘗在地美食，不過旅途中也發生不少趣事。兩人在餐廳點了可樂後意外引來一群蜜蜂，怕蜜蜂的張懷秋當場嚇得坐立難安，幾乎沒吃幾口飯就起身活動；為了一睹瑞士美景，他甚至鼓起勇氣克服懼高症搭乘纜車，留下難忘回憶。

黃冠智則透露，自己在踏上紅毯前做妝髮時，還差點發生「保不住頭髮」的小插曲。當地造型師拿出剃刀準備整理髮型，讓他一看到剃刀立刻緊張阻止，才成功保住頭髮。他笑說，這趟旅程雖然有幾分度假感，但因為自己的英文能力有限，錯失不少與各國電影人交流的機會，「覺得非常可惜，再次感受到英文的重要性。」

「明月共此時」以嫦娥、后羿、逢蒙等經典神話傳說為靈感，重新建構充滿未來想像的月球世界，融合科幻、武俠與愛情元素，打造獨特的華語奇幻電影。片中約五、六成場景於台灣實地取景，包括深澳岬角象鼻岩、基隆佛手洞、桃園觀音沙丘及基隆和平島地質公園等地；電影剪輯、聲音製作等後期工程也全數於台灣完成，展現台灣影視製作團隊的技術與能量。

片中黃冠智與張懷秋更首度挑戰古裝角色。黃冠智表示，穿上古裝宛如穿越時空，最大的挑戰除了角色塑造，還包括大量文言文台詞的理解及情感表達；張懷秋則飾演野心勃勃的反派梟雄「逢蒙」，坦言這是自己第一次演出古裝作品，無論體態、身形或台詞都充滿挑戰，但也因此更加著迷於這個充滿野心的角色。

值得一提的是，導演楊國瑞並非首次與盧卡諾影展結緣。他曾憑首部劇情長片「好久不見」（Dreaming & Dying）入選2023年盧卡諾影展，並一舉拿下當代電影人競賽金豹獎及最佳首部長片獎；此次則首度以作品進入主競賽單元，再度登上國際舞台。