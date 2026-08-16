蕭伊再拋震撼彈 公開和Joeman對話「預約全套性病檢查」

Joeman(左)和蕭伊上月證實已經分手。（截圖自Instagram）

台灣百萬網紅Joeman遭前女友蕭伊開撕，指控他交往期間私約女優，Joeman道歉仍難消女方怒火，蕭伊深夜再公開兩人對話截圖，對話中蕭伊表示要Joeman替她去約全套性病檢查，並指責Joeman「我現在都覺得自己得病了」，顯然對Joeman的不忠相當失望。

蕭伊在公開的對話紀錄中要Joeman替她預約全套性病檢查，Joeman爽快答應，蕭伊忍不住開轟「我現在都覺得自己快得病了」、「這就是你愛我的表現」，但Joeman反應冷淡，她傷心表示自己已經無法相信Joeman對她的真心，「你自己好好想相吧，怎麼糟蹋一個整天在等你娶我，甚至還做圖以後有小孩，幸福快樂的照片，你是怎麼對我傷害我的」。

而另一段對話中，蕭伊也表達不滿「你對別人好，帶她們去吃很多美食，而我永遠是陪你吃Uber Eats的那一個」、「因為你知道我不會在乎這些，對我來說，物質那些都沒關係，只要你好好愛我就好，我想要的也很簡單，就是一個真心愛我的人」，她心疼自己「連砲友都不如」，Joeman對她的連番輸出，表示自己已經有在認真反省，也在思考除了金錢以外的付出方式，所以他才會試著去學做料理，「你可以繼續罵我，很抱歉讓你的真心錯付」，蕭伊最後似乎已心死，「確實有幾億幾十億，不怕沒女人，但最後在你身邊徘徊真心的沒幾個，因為那些曾經真心付出的人，你沒有珍惜把握，是你錯過了」。

蕭伊公開對話截圖。（截圖自Instagram）

蕭伊公開對話截圖。（截圖自Instagram）