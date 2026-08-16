王祖賢息影22年罕見返台 遭直擊現身桃園機場 一細節洩真身

王祖賢把AI肖像授權給網路遊戲。（取材自微博）

息影22年的「永遠的小倩」王祖賢 ，日前宣布將20歲至30歲全盛時期的肖像權授權給遊戲公司，以AI形式重返大眾視野，成為首位完整授權AI人臉商業應用的華語女星。她15日現身廣州出席活動，分享對AI技術的看法；隔天則有民眾在桃園機場目擊一名神似王祖賢的女子推著多件行李，引發外界猜測她難得返台。

王祖賢此次與遊戲公司合作，透過AI技術重現她昔日在「新白娘子傳奇」中白素貞等經典角色形象，並打造全AI短片「倩影」，相關角色也化身遊戲中的NPC及專屬造型，掀起不少影迷關注。

對於首度授權AI形象商業運用，王祖賢表示，時代不斷進步，新世界需要新的事物，而過去累積的經典則是新世代創作的重要基礎，希望能透過這次合作，讓年輕族群重新認識自己。

談到AI發展，她也分享自己的看法，認為科技本身沒有好壞之分，「AI是很美好的，但是我們是用AI，不是被AI用。」她強調，人應該成為技術的主人，而不是反過來被技術支配。

王祖賢也透露，自己一直都是「喜新念舊」的人，年輕時就很喜歡玩遊戲，因此接到合作邀約時並沒有考慮太久，希望藉由AI角色與遊戲內容，在虛擬世界裡和年輕玩家見面，也讓更多新世代認識她過去的作品。

就在活動結束隔天，根據「壹蘋新聞網」報導。有讀者在機場目擊一名疑似王祖賢的女子現身。從曝光畫面可見，對方身材高挑、留著一頭長髮，戴著眼鏡，推著多件行李，其中還包括她過去多次使用的粉色行李箱，腳上的鞋款也與她先前公開穿過的款式相似，因此引發不少人猜測她返台探親或短暫停留。

王祖賢15日現身廣州出席活動，分享對AI技術的看法，隔天就被目擊疑似回到台灣。（取材自微博）