男星姜厚任女友再掀議 稱「921徒手洗屍3千具」遭官方數據打臉

姜厚任(左)認愛小24歲女友童芯(右，陳苡孋)後，意外引發不少爆料爭議。(記者沈昱嘉／攝影)

台灣71歲資深演員姜厚任與小24歲女友陳苡孋（原名陳品妤、別名童芯）感情事爭議不斷，女方因擁台大 「3碩1博」學經歷及1100萬元款項紛爭也受到關注，如今又被Threads網友挖出她在2020年6月發文稱921大地震 時，並花費20小時處理大體，擔任「洗屍工」徒手洗3千多具屍體，令網友傻眼：「官方統計死亡人數2415，她洗3千，多出來的是不是她抓來殺的」、「一天洗10具也要一年才能洗完」，再度引發熱議。

陳苡孋當年在文中描述，1999年921地震發生後，她曾前往南投縣中寮鄉災區，並自掏腰包聯繫殯葬業者，請對方送屍袋及石灰粉，物資送達後因聯外道路、橋梁崩毀，她與兩名義工徒手搬運，花費近20小時處理大體。她還自述，10月6日在台大宿舍接到徵求「洗屍工」的電話，因自己不缺錢、也不好意思向同學開口，最後決定親自投入，並稱多年後仍有台大學弟因聽聞她分享而投入相關工作。

她更聲稱，自己前後接觸「三千多張臉、幾千個家庭」，因記憶力太好甚至過目不忘；工作時雖規定戴手套，她卻選擇徒手處理，描述替大體剪開衣物、清理胃部等細節，並以「洗掉煩惱、洗掉罪惡，清淨的回去吧」形容當時心情。文章最後還附上廖人傑臉書帳號，喊話「歷經921的人兒你們好嗎？」

如今廖人傑、蔣瑋珊與陳苡孋因1100萬元款項爭議對簿公堂，姜厚任曾表示，蔣瑋珊生病時陳苡孋全家曾無償照顧，怒批如今遭控詐欺是「恩將仇報」；廖人傑則認為1100萬元屬借貸關係，雙方認知不同，已交由司法釐清。不過，陳苡孋被挖出921地震救災的文章「手洗3千多具遺體」，網友則好奇與實際罹難人數2415對不上， 紛紛留言狂酸：「洗胃是在做木乃伊嗎」、「我第一次聽到洗大體還要洗胃的」、「沒看過吹牛吹成這樣的」。