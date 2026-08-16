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「阿姑」周遊89歲大壽 2千萬珠寶放閃戀愛感 宣布「以後不辦生日宴」

記者陳慧貞／即時報導
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「阿姑」周遊(左)、李朝永辦生日宴，總統賴清德送花祝壽。(記者陳慧貞／攝影)
「阿姑」周遊(左)、李朝永辦生日宴，總統賴清德送花祝壽。(記者陳慧貞／攝影)

台灣資深製作人「阿姑」周遊將於8月23日迎來89歲生日，15日提前舉辦年度「夏之宴」，席開42桌宴請親朋好友同歡，總統賴清德、台北市長蔣萬安也特別送花祝賀，演藝圈重量級人脈可見一斑。面對近日演藝工會及資深藝人田路路等相關話題，周遊則低調表示不便發表意見。

身為壽星，周遊一襲鑲鑽粉色禮服登場，脖子上戴著主石紅寶石鑲鑽、總重126克拉的項鍊，搭配同系列耳環、戒指，整套珠寶總值高達2千萬台幣，氣勢十足。今年宴會不同於往年安排歌舞表演，而是透過播放周遊昔日受訪片段，回顧她從台語片女主角、製作人到經歷三段婚姻與感情的人生歷程。看著自己一路走來的精彩人生，她感性表示：「我不敢說我過得有多風光，但是我很驕傲，我的人生過得多采多姿。」如今膝下兒孫滿堂、各有成就，她形容自己人生：「幸福、快樂、美麗。」

談到生日，周遊笑說：「89歲算90歲，9這個數字不好，以後不做生日宴了。」因此這次與其說是生日宴，她更希望只是找個日子和親朋好友吃飯聚聚，「能多活一天、多賺一天，跟大家見面一次，就是我人生最快樂的事。」一句話流露出對人生與親情友情的珍惜。

與丈夫李朝永結婚47年的周遊，至今仍維持甜蜜好感情，受訪時李朝永全程牽著老婆的手，夫妻倆放閃指數破表。被問到如何維持戀愛感，他笑說：「天天讓她感受得到我幫她做所有她想做、愛做的事。」兩人也時常透過擁抱感受彼此的愛，不過阿姑隨即笑虧老公：「夏天太熱還是會把他推開啦！」逗得現場笑聲不斷。

89歲依舊神采奕奕，周遊自豪目前體力、腿力都很好，牙齒也相當健康，李朝永更大讚老婆「天生麗質」。飲食方面她沒有太多禁忌，夫妻倆都認為「能吃就是福」，而周遊認為保持愉快心情才是健康長壽的關鍵，強調：「能快樂就健康，能健康就長壽！」透露出她面對人生的豁達態度。

精華 FAQ

  • 她提前舉辦年度「夏之宴」，席開42桌宴請親友，總統賴清德與台北市長蔣萬安也送花祝賀，顯示她在演藝圈與政壇都有相當人脈與地位。

  • 她穿著鑲鑽粉色禮服，搭配總重126克拉、價值2千萬台幣的紅寶石鑽飾，並透過播放昔日受訪片段回顧人生，感嘆自己活得多采多姿。

  • 她認為89歲算90歲，9這個數字不好，所以決定以後不再辦生日宴，只想和親友聚餐；李朝永則靠天天幫她做喜歡的事、擁抱與陪伴，維持戀愛感。

賴清德 蔣萬安

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