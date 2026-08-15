43歲陳妍希穿高中制服太犯規 雙馬尾嫩照曝光 夢回「那些年」沈佳宜

陳妍希保養得宜，依舊是大家的「最強初戀」。（取材自yanxi531 IG）

女星陳妍希 與大陸男星陳曉 離婚後，將生活重心重新放回工作與家庭，近日趁著暑假帶著9歲兒子「小星星」前往泰國 度假，並在社群平台分享旅遊美照。其中，一組校園制服造型意外掀起熱議，43歲的她換上高中制服、綁起雙馬尾，凍齡模樣讓大批網友驚呼「完全沒有違和感」，更勾起不少人對電影「那些年，我們一起追的女孩」的回憶。

照片中，陳妍希身穿白色短袖襯衫，搭配深色領帶與百褶短裙，一身校園制服造型青春洋溢。她還將淺棕色長髮綁成雙馬尾，以深紫色蝴蝶結點綴，在自然妝容襯托下，散發滿滿少女氣息。

其中一張自拍照中，陳妍希近距離對著鏡頭露出俏皮表情，招牌娃娃臉搭配水汪汪的大眼睛，凍齡模樣相當吸睛；另一張則利用街頭凸面鏡自拍，只見她背著書包、穿著制服站在泰國街頭，畫面充滿青春校園電影氛圍。

由於陳妍希向來擁有童顏外型，這次換上制服後更顯年輕，即使已43歲，依舊散發清新甜美氣質，不少網友紛紛留言大讚「根本高中生」、「完全沒有違和感」、「少女感太強了」、「真的不會老」。

也有不少粉絲看到照片後，瞬間聯想到她在電影「那些年，我們一起追的女孩」中飾演的經典角色「沈佳宜」。當年她憑藉清純校花形象紅遍華語影壇，如今多年過去，凍齡外貌依舊，也讓不少網友直呼：「夢回沈佳宜」、「還是我心中的校花」。

陳妍希穿上制服自拍，散發滿滿少女感。（取材自yanxi531 IG）