當媽1年抱兒子「練出肌肉」 許瑋甯深夜曬照意外讓網友笑翻

許瑋甯去年8月升格當媽。（取材自Instagram）

台灣女星許瑋甯 與邱澤 因合作電影「當男人戀愛時」結緣，戲外發展成真實戀情，兩人2021年低調結婚後，去年8月迎來兒子，許瑋甯也正式進入新手媽媽生活，除了工作之外，更多時間放在陪伴寶寶成長。近日她突然曬出一組「媽媽健身成果」，意外讓網友笑翻。

近日，許瑋甯在Instagram限時動態分享3張黑白照片，只見她穿著運動風服裝，手臂與腹部肌肉線條相當明顯，結實程度甚至讓人一眼以為她近期偷偷苦練健身。沒想到照片背後另有原因，她隨後公布答案，原來這些肌肉竟是「抱兒子抱出來的」。

她先在第一張照片寫下「If you have…（如果你有……）」，第二張接著揭曉「a one-year-old son…（一個一歲的兒子……）」，最後再補上一句「Then it will become…（然後就會變成這樣）」並註明「Purely personal（純屬個人經驗）」。三張照片連起來看，儼然是一則另類的「育兒健身指南」，讓人忍不住會心一笑。

升格媽媽後，許瑋甯過去纖細優雅的形象也多了一股結實感。尤其1歲寶寶正處於活潑好動的階段，從抱起、安撫到陪玩，日常幾乎都少不了體力活。她這次用幽默方式分享身體變化，既沒有抱怨育兒辛苦，反而把「抱娃練出腹肌」當成媽媽生活的小小成就。

照片曝光後，網友紛紛笑稱「原來最強健身教練是兒子」、「這是重量訓練吧」、「媽媽的手臂果然不能小看」，也有人打趣表示「寶寶每天都在幫媽媽安排訓練課程」。許瑋甯沒有透露兒子的正面照，夫妻倆至今仍維持低調育兒風格。