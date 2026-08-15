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「裝病」嚇到老婆 78歲梁修身灑脫談後事：3天把我處理掉

記者趙大智／綜合報導
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梁修身在新劇「轉角那間心藥局」飾演退役軍人。（圖／大愛提供）
梁修身在新劇「轉角那間心藥局」飾演退役軍人。（圖／大愛提供）

78歲台灣資深演員梁修身近日挑戰罹患皮膚癌、帕金森氏症的老年角色，為了讓病態反應更自然，他把功課一路做到家，私下反覆練習手部顫抖、眼神渙散，回到家後甚至刻意對太太冷淡、不理人，沒想到入戲太深，反而把枕邊人嚇得不輕。

梁修身透露，太太看到他的異狀，一度以為丈夫身體真的出了問題，卻因為不敢多問，只能默默觀察，直到他拍完戲、整個人恢復原本的狀態，才揭開這段「假性老化」插曲。回想那段日子，他自己也覺得好笑：「那一兩個禮拜，家裡面氣氛很怪。」

雖然戲裡演病人，梁修身現實生活卻相當注重保養，自認身體狀況維持得不錯，就連看診時都曾讓醫師忍不住稱讚「身體這麼好」，4名子女也因此很放心。不過，對於人生最後一程，他早已做好安排，甚至希望一切從簡，「3天把我處理掉」，不要告別式、不要靈堂，也不用特別張羅遺照，最後採樹葬即可。

他透露，母親過世後就曾把4名子女集合起來，提前交代自己的身後事，甚至異想天開想把骨灰直接灑在自家院子樹下，當場遭孩子們制止。梁修身認為，人走了之後若還要一路辦頭七、二七，「是浪費大家時間」，與其讓家人忙著處理儀式，不如把時間留給活著的人，「你們忙你們的事情，我有留後事的錢足夠。」

活到78歲，他對生死已有自己的答案：「來是偶然，去是必然，每個人都要去。」他認為人生本就充滿高低起伏，很多事情想開就沒那麼複雜，「真的一笑置之，走得沿路都是風景。」

近期姜厚任認愛小24歲女友陳苡孋，卻因女方接連陷入學經歷、婚姻與財務爭議，梁修身被問到此事時坦言「一頭霧水」，對細節並不了解。不過聽聞老搭檔如今有伴，他大方送上祝福：「很好啊，祝福他。」

梁修身表示，自己過去曾與姜厚任在中視合作，但兩人交情並不深，「我是早他一代的演員」，後來也各自忙於工作，幾十年來幾乎沒有聯絡。至於自己的生活，他坦言個性偏愛獨處，享受一個人的自在步調，對感情及人生都抱持順其自然的態度。

精華 FAQ

  • 他為了讓罹病反應更自然，特地在家反覆練習手部顫抖、眼神渙散等狀態，連回家後的神情與互動都刻意調整，盡量把病態感融入日常。

  • 因為他入戲太深，回家後對太太刻意冷淡、不太理人，讓太太一度以為丈夫真的身體出了問題，只能默默觀察，直到拍完戲才知道只是演出需要。

  • 他希望身後事一切從簡，主張3天內處理完畢，不辦告別式、不設靈堂，也不特別準備遺照，最後採樹葬，認為把時間留給活著的人更重要。

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