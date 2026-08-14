葛仲珊音樂之路 找到身體與創作的平衡

歌手——Miss Ko 葛仲珊（圖片提供：Isshowind）

饒舌歌手Miss Ko葛仲珊稱，自己從不輕易打開創作腦，「因為開了之後會很累，而且沒辦法說關就關。」問她這個狀態會維持多久？她說沒辦法給出確切答案，只知道從去年底發行專輯到現在，創作的靈感還是會不斷源源不絕地冒出來。

但以前不會這樣。她說，至少在踏入這行之前，她跟創作腦的相處沒有這麼緊張。葛仲珊甚至利用它來複習學校課業。「因為我的聽覺記憶比視覺好！」她強調，「為了記住老師在課堂上教的東西，我會把上課的內容寫成饒舌或一段歌詞。」不久後，她也將這個技能應用在音樂創作上。

無心插柳的音樂之路

激發葛仲珊寫歌的人，是饒舌歌手MC Jin 歐陽靖。2002 年，MC Jin參加美國電視節目《106 & Park》的即興饒舌「Freestyle Friday」比賽，以連續 7 週冠軍之姿稱霸擂台。在嘻哈圈幾乎看不見華人身影的當時，歐陽靖的成功啟發了還在讀高中的她投入創作，「Maybe I can do it too！」她說道。

改編歌詞是葛仲珊的第一步，她回憶，「我當時很喜歡嘻哈歌手 Lil Kim 的〈Big Momma Thang〉後半段的旋律，所以我用它的曲重新寫了新的歌詞，變成一首講穿搭的〈Stylin’〉這首歌。」自〈Stylin’〉後，葛仲珊的創作腦持續發威，大學畢業前，她將累積的作品製作成混音帶《Industry Makeover》。甚至為了克服面對群眾的恐懼，她帶著作品練習上台表演，沒想到觀眾反應出乎意料熱烈，「我也越來越投入！」

葛仲珊擔任樂天桃猿主場開幕戰的賽後嘉賓（圖片提供：Isshowind）

儘管如此，葛仲珊表示，當時只把音樂當作是興趣經營，她說，就連在台灣發片也不在計畫之中，「當初來台灣只是學中文，學完一學期就準備要回美國念研究所。」但因緣際會之下，她的作品被顏社老闆迪拉和饒舌歌手蛋堡聽到，又因為遇上車禍，需要在台灣長期治療，她便利用休養時間，與迪拉、蛋堡合力完成首張專輯《葛屁 Knock Out》。

專輯《葛屁 Knock Out》在當年以跳脫女性在嘻哈文化的刻板形象宣傳，葛仲珊以不拘的雷鬼頭形象，在華語市場掀起話題。但葛仲珊發片不久就按計劃返回美國，即使當時專輯登上排行榜第一名，對臺灣音樂市場毫無概念的她，坦言並不知道這個成績的意義。她說反倒是學校老師提醒，才意識到這個機會必須把握。「後來我決定休學一年，看看能做到什麼程度。」而隔年拿到金曲獎最佳新人獎，為她決心走這條路打了一劑強心針。

高速運轉的音樂創作能量

下定決定回台灣發展，葛仲珊在 4 年內交出兩張專輯。嘗試新的音樂風格，是她為創作腦設下的創作目標。會如何定義自己的創作？葛仲珊的答案不複雜，就是說出想說的話，它們來自於日常生活的觀察。而在動筆寫詞之前，她習慣先定調整首歌的 Flow，「我習慣先確定整首歌的感覺，再從這裡延伸旋律、歌詞，還有整體的聽感。」她強調，Flow是影響作品完整度的主要關鍵。

音樂對葛仲珊而言是另種表達自我的媒介（圖片提供：Isshowind）

若與首張專輯相比，第二張《XXXIII》是一場更具野心的音樂實驗。作品以饒舌為基底，加入靈魂樂、迪斯可舞曲等元素，不只增加演唱比重，歌詞中的中文比例也同步提高。轉換東家後的第三張《皇后區的皇后》，她選擇回歸饒舌本色，將深刻的生命課題寫進作品中。這張帶有強烈內省色彩的作品，讓葛仲珊入圍第二十八屆金曲獎最佳國語女歌手。

熬夜加班是這個產業忙碌時的常態，從製作期的不眠不休，再到發片後緊湊的宣傳行程，加上關不掉的創作腦，葛仲珊發現自己的身體開始抗議，甚至吃東西沒有任何味覺。意識到自己身體出現狀況，她評估後決定回紐約休息，暫緩音樂事業。沒想到這一停，就是 9 年的時間。

這段時間，葛仲珊仍會記下偶爾出現的旋律與想法，卻不再要求自己把它們完成。她甚至有一段時間不聽音樂，讓持續運轉的創作腦徹底關閉。過去的她總認為，面對困境應該正面挑戰；經歷身心耗竭後，她才逐漸理解，面對困難不等於凡事硬撐，暫時離開也不代表放棄。

用音樂療癒自我和他人

休息的 9 年間，沒有人忘記葛仲珊的聲音。她偶爾發表單曲，2023 年更以特別嘉賓的身份登上金曲獎舞台演出。那次回來，葛仲珊發現身邊許多同年齡的朋友正經歷生病、憂鬱與人生低潮。有相似經驗的她開始想，若能同理這些感受，是否也能藉由創作來回應大家？

這個念頭成為《soul.food 靈食》的起點。葛仲珊希望製作一張能療癒自己，也可以陪伴別人的嘻哈專輯。它不急著證明她仍是「皇后」，也不刻意回應音樂市場發生的變化，而是將她如何照顧身體、整理內心與走出低潮的經驗，轉化成 11 首「自癒創作」。

第四張專輯《soul.food 靈食》於2025年底正式發行（圖片提供：Isshowind）

葛仲珊形容收錄的歌曲都是他的內心寫照，「我想把自己的心情唱出來，給大家一點希望，像是補充靈魂需要的營養。」如同為自己寫下可以反覆翻閱的生活指南。未來如果再次掉進黑暗，還有這張專輯，提醒她曾經走出來。

確定方向後，關閉多年的創作腦再次全速運轉。原先只有 3、4 首完整歌曲，其餘多半是零散的副歌、旋律與概念；正式決定製作專輯後，她在兩年間密集寫下二十多首作品，每天醒來便繼續整理，最後從中選出最符合概念的歌曲。

《soul.food 靈食》也是葛仲珊第一次擔任專輯製作人。她學習自己錄音、剪輯，掌握每一首歌的方向，也找來不同音樂人協助完成作品。她表示，一個人的能力終究有限，合適的團隊卻將成果加成，「最重要的是找到對的人，因為只有自己，真的沒有辦法走得太遠。」

葛仲珊與愛犬小潘以Spotify EQUAL大使身份登上紐約時代廣場（圖片提供：Isshowind）

睽違 9 年再次推出專輯，也再次獲得金曲獎入圍的肯定，她沒有立刻替自己設下更大的目標。比起追逐下一個成績，她更在意生命是否再次給出清楚的提示。葛仲珊以英文的「flow with water」形容自己的狀態，像水一樣順著適合的方向前進。回頭看自己的音樂道路，從來台灣學中文、意外發行專輯，到獲得金曲獎、暫離樂壇，再重新回到創作，每一步都不是預先安排好的計畫，更像她在不同時刻辨認眼前的訊號，決定是否繼續。

「有想法就可以嘗試，把自己能做的做到最好。」葛仲珊說。創作腦依然開著，新的旋律仍不斷冒出來，但現在的她比以前更清楚，如何在投入創作的同時看顧自己。至於下一步會往哪裡去，她不急著決定，只要方向適合，自然會繼續往前。

（本文經臺北文創授權轉載，原文刊載於此）