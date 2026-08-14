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台灣「情色教主」雪碧入圍百大美女 興奮回應：台灣之光

記者陳穎／綜合報導
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雪碧入圍全球百大美女。（取材自Instagram）
雪碧入圍全球百大美女。（取材自Instagram）

美國電影網站TC Candler每年舉辦的「世界百大美女」(The 100 Most Beautiful Faces)入圍名單持續公布中，繼周子瑜、葉舒華、林莎等台灣代表獲得提名後，最新公布名單中，台灣「情色教主」雪碧（方祺媛）也首度入圍，與「神力女超人」蓋兒加朵（Gal Gadot）等人同列。

TC Candler最新一波公布的入圍者共有6人，分別為韓國演員兼模特兒賀營（Ha Young）、越南女星PHAO Northside、以色列女星蓋兒加朵、德國健身網紅Sina Riemann、墨西哥模特兒Leslie Pavon，以及來自台灣的雪碧。

官方公開的提名圖卡中，雪碧以一頭金色長髮搭配珍珠項鍊亮相，並以英文藝名「SPRITE」介紹，身分標示為「Model」及「Influencer」，右上角則放上中華民國國旗，同時註明「1st Nomination」，代表這是她首次獲得世界百大美女提名。

得知入圍消息後，雪碧第一時間在社群分享喜訊，興奮寫下：「Wow！竟然有入圍全球百大美女之選，台灣之光。」她也以英文感謝TC Candler給予提名，並向一路支持她的粉絲表達謝意。隨後，她又在限時動態發文表示：「入圍全球百大美女，真感動！」

TC Candler每年公布的世界百大美女名單都備受全球關注，最終排名將於年底揭曉，雪碧是否能成功擠進百大榜單，也成為不少粉絲關注焦點。

精華 FAQ

  • 她首次入圍美國電影網站TC Candler舉辦的「世界百大美女」名單，這是她第一次獲得該項提名，因此受到外界與粉絲關注。

  • 這一波共公布6人，包含韓國演員兼模特兒賀營、越南女星PHAO Northside、以色列女星蓋兒加朵、德國健身網紅Sina Riemann及墨西哥模特兒Leslie Pavon。

  • 她第一時間在社群分享喜訊，寫下「Wow！竟然有入圍全球百大美女之選，台灣之光」，並以英文感謝TC Candler提名，也向一路支持她的粉絲致謝。

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