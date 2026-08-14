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撇開私生子謠言 周杰倫高調寵妻為昆凌慶祝33歲生日

娛樂新聞組╱綜合報導
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周杰倫為妻子昆凌歡慶33歲生日，精心策畫了一場充滿儀式感的浪漫派對。（取材自In...
周杰倫為妻子昆凌歡慶33歲生日，精心策畫了一場充滿儀式感的浪漫派對。（取材自Instagram）

周杰倫妻子昆凌歡度33歲生日，寵妻無極限的老公周杰倫當然沒讓大家失望，精心策畫了一場充滿儀式感的浪漫慶生派對。從白天的驚喜預告到夜晚的燭光晚餐，周董用行動粉碎外界謠言，證明兩人結婚11年感情依舊甜蜜如昔。

據「噓！星聞」報導，周杰倫一早就在社群媒體高調預告「今天要好好慶祝一下」，果然到了晚間，他為愛妻準備了浪漫滿分的燭光晚餐，現場更安排小型樂隊演奏，搭配粉色花束與燭光布置，氣氛溫馨動人。

他更在IG曬出合照，以英文深情告白：「親愛的，為妳準備了一個小小的生日驚喜，希望妳喜歡。生日快樂！願妳永遠快樂、健康、笑容常在。永遠愛妳。」派對後，昆凌也在限時動態上對周杰倫說：「謝謝你為我準備的這一切。」

這次高調慶生也被視為是對日前大陸狗仔影射「三字華語樂壇天王有私生子」烏龍傳聞的間接回應。面對不實謠言，周杰倫所屬的杰威爾音樂先前已嚴正發出聲明駁斥，並委託律師蒐證。如今夫妻倆用實際行動曬恩愛，不僅展現家庭生活美滿和睦，也讓所有謠言瞬間不攻自破。

此外，昆凌的好閨密方志友也在離婚後首度公開發文，為好姊妹獻上33歲生日祝福。方志友感性寫下：「Bestie~Today is your biggest day.」並翻出兩人過往青澀合照，回憶一路走來的點滴，展現演藝圈令人稱羨的姐妹情深。

精華 FAQ

  • 他從白天就預告要慶祝，晚間則安排燭光晚餐、小型樂隊演奏、粉色花束與燭光布置，並在IG公開合照與深情告白，整場派對充滿儀式感。

  • 由於先前有狗仔影射周杰倫有私生子的不實傳聞，這次夫妻倆高調曬恩愛，被視為間接回應謠言，也顯示兩人婚姻關係仍然穩定甜蜜。

  • 昆凌的好友方志友也在離婚後首度公開發文祝福，翻出兩人青澀合照並寫下生日祝語，展現好友間一路相伴的深厚情誼。

周杰倫 社群媒體

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